W Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku przeprowadziła sekcje zwłok 36-latki i jej 7-letniego syna, którzy w czerwcu znaleźli się za burtą promu Stena Spirit płynącego z Gdyni do Szwecji. Ich ciała dopiero teraz sprowadzono do Polski. Kobieta miała wyskoczyć z pokładu razem ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Śledztwo prowadzone jest pod kątem zabójstwa dziecka i samobójstwa matki. Do tragedii doszło 29 czerwca na wodach terytorialnych Szwecji.