Policja szuka osób, które wysadziły bankomat przy jednym z marketów w Kłodawie. Urządzenie zostało zniszczone w nocy.

Wysadzony bankomat w Kłodawie / Lech Muszyński / PAP

Policjanci dostali zgłoszenie o wysadzonym bankomacie ok. godz. 2.30. Przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady.



Według policji przestępcom nie udało się zabrać z bankomatu kasetki z gotówką.

Za kradzież z włamaniem bądź jej usiłowanie grozi do 10 lat więzienia. Sprawcy muszą się liczyć również z zarzutem zniszczenia mienia, za co grozi kara do 5 lat więzienia.

