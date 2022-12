​Ostrzeżenie przed kilkunastostopniowym mrozem w nocy z niedzieli na poniedziałek wydały w niedzielę dla centralnej i zachodniej części woj. śląskiego służby meteorologiczne.

Jak wynika z ostrzeżenia rozesłanego w niedzielę przez Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, od godz. 20 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek w obszarach rozpogodzeń prognozuje się temperaturę minimalną od -17 stopni do -14 stopni Celsjusza przy średniej prędkości wiatru od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie dotyczy obszaru:

Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Zabrza oraz Żor, a także powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego i zawierciańskiego.