Piotr Bujak, burmistrz Głogówka (Opolskie), złożył Elonowi Muskowi ofertę kupna miejscowego zamku. Amerykańskiemu multimiliarderowi wysłał maila, w którym zachwala należącą do gminy nieruchomość.

Zamek w Głogówku / Maciej Cierkosz / Shutterstock

Piotr Bujak, burmistrz Głogówka (Opolskie), swoim wpisem na Facebooku przykuł uwagę mediów:

"Kto nie ryzykuje... Wczoraj media obiegła informacja o tym, że Elon Musk poszukuje zamku w Europie, który stałby się centrum koordynacji rozwoju jego dynamicznie rozwijających się firm na Starym Kontynencie. Choć na razie skupia się na Włoszech, to dziś postanowiliśmy brawurowo zaoferować mu znacznie lepszą lokalizację - Gmina Głogówek. Maile już poszły. Próbować zawsze warto" - ogłosił na Facebooku burmistrz Piotr Bujak.

Winiary - istny raj, północna Italia

Faktycznie, amerykańskie media informowały w ostatnim czasie o planach Elona Muska na znalezienie siedziby dla siebie i swoich firm w Europie. W tym kontekście wymieniane były jednak głównie Włochy. Włoska prasa zwracała uwagę, że Musk spędzał wakacje w Toskanii i to tam chciałby umiejscowić swoje europejskie gniazdo.

Burmistrz Głogówka nie przejmuje się faworyzowaniem Italii i stwierdza: "A co do Włoch, nie kto inny jak Rafał Urban pisał o Winiarach: ‘To istny raj, północna Italia’". Wyjaśnijmy, że Rafał Urban to zmarły w 1972 r. polski pisarz, gawędziarz śląski, autor dramatu "Termin Nyski". Winiary zaś to część Głogówka, w której znajduje się zamek.

Bujak w liście do Muska obficie cytuje Urbana, zwracając uwagę, że "znajdzie tu pola lawendy jak w Toskanii".





Na koniec listu burmistrz przechodzi do rzeczy:

"Zwracam się z propozycją ustanowienia Pańską siedzibą w Europie zamku w Głogówku. Ta imponująca rezydencja ma kilkusetletnią historię, doskonałe położenie względem dwóch lotnisk - w Katowicach i Wrocławiu, a w odległości do 400 km jest sześć stolic europejskich, do których prowadzą okoliczne autostrady" - pisze.

Zamek potrzebuje pieniędzy

Zamek w Głogówku, którego początki sięgają średniowiecza, od kilkunastu lat należy do gminy. Samorządu nie stać na remont. Zamek wymaga zainwestowania sporych pieniędzy, mówi się o kwocie przekraczającej 100 mln zł.

Zamek do pierwszej połowy XVI w. należał do opolskich Piastów. Potem był wieloletnią rezydencją rodu Oppersdorffów. Po licznych przebudowach jego styl określany jest jako manierystyczny. Obiekt stanowi cenny przykład architektury rezydencjonalnej i obronnej.