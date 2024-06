Utrudnienia w ruchu pojawią się od piątku na Lubelszczyźnie w związku 2. Tour De Pologne Women. Kolarki pokonają w trzech etapach łącznie ponad 240 km. Wyścig przebiegać będzie m.in. przez Lublin, Krasnystaw, Kraśnik, Nałęczów i Kazimierz Dolny.

Lublin / Shutterstock

Utrudnienia w Lublinie

Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza poinformowała, że w piątek w Lublinie od godz. 8.00 do 23.00 zamknięte będą ulice: Kapucyńska, 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Żołnierzy Niepodległej do ul. Krakowskie Przedmieście) i Krakowskie Przedmieście (od ul. 3 Maja do ul. Wieniawskiej).

Ul. Wieniawska będzie przejezdna do godziny 14.00.

W godz. 14.00-21.00 zamknięty zostanie cały odcinek Al. Racławickich. Do godz. 16.00 ruch będzie utrzymany na skrzyżowaniu Al. Racławickie – ul. Poniatowskiego – ul. Sowińskiego.

„Zmiany obejmą również komunikację zbiorową, która nie będzie kursowała na zamkniętych odcinkach ulic i zostanie skierowana na trasy alternatywne” – dodała Góźdź.

Utrudnienia w Kraśniku

W sobotę utrudnienia planowane są m.in. w Kraśniku, gdzie jest meta drugiego etapu liczącego łącznie 136 km.

Od godz. 7.00 całkowicie dla ruchu zostanie zamknięta ul. Narutowicza (od ul. Strażackiej do placu Wolności), plac Wolności i ul. Kościuszki (od placu Wolności do ul. Piłsudskiego).

Przywrócenie pełnej przejezdności w rejonie starego miasta przewidziane jest o godz. 19.00.

Utrudnienia w Kazimierzu Dolnym

Niedzielny, trzeci i ostatni etap Tour de Pologne Women, liczy 103 kilometry i obejmuje pętlę wokół Kazimierza Dolnego. Utrudnienia wystąpią m.in. na drodze powiatowej nr 2529 L, gdzie w Bochotnicy będą meta wyścigu i miasteczko zespołów kolarskich.

Ograniczenia spodziewane są również w sercu Kazimierza, m.in. przy ul. Nadwiślańskiej, Rynku i ul. Lubelskiej (w godz. 13.30-16.00).