Władze Lublina podpisały umowę na zaprojektowanie Parku Nadrzecznego na osiedlu Łąkowa. Centrum nowego parku będzie trawiasta plaża nad rzeką Bystrzycą, ale powstaną także dojścia do rzeki i alejki spacerowe oraz punkty widokowe. Projekt ma uwzględniać modernizację istniejących boisk i budowę wybiegu dla psów.

Widok na dolinę rzeki Bystrzycy / Urząd Miasta Lublina /

Centrum nowego parku będzie trawiasta plaża nad rzeką Bystrzycą, która już teraz jest ważnym miejscem dla osiedla przy ul. Medalionów i całej dzielnicy Wrotków. Naszym priorytetem w projektowaniu jest zapewnienie dojścia do Bystrzycy i tym samym ponowne udostępnienie jej mieszkankom i mieszkańcom. Chcemy rzece przywrócić dawne znaczenie i jej właściwe miejsce w funkcjonowaniu całego miasta - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Teren pod plażę osiedlową obecnie jest częściowo zagospodarowany, natomiast brakuje wyposażenia w urządzenia rekreacyjne, a istniejące wymagają odnowy.

W ramach inwestycji powstaną podesty nadrzeczne w skarpach koryta rzeki, schodzące do lustra wody. Podesty będą służyć kajakarzom, wędkarzom, jak i spacerowiczom.

Odcinek rzeki "pomiędzy wałami" zostanie udostępniony poprzez system ścieżek dla pieszych w bliskiej odległości do rzeki i pomostów do odpoczynku nad wodą. Ta część Parku Nadrzecznego zostanie wyposażona w urządzenia służące rekreacji i edukacji: ścieżki, miejsca zabaw, kładki z punktami widokowymi, podest dla spacerowiczów, wędkarzy i kajakarzy, a także miejsca do działań artystycznych w krajobrazie, land art i galerię plenerową. Powstaną naturalne plaże do leżakowania i kąpieli słonecznych, boisko do siatkówki oraz miejsca zabaw.

Powstanie miejsce dla foodtracków z ogólnodostępną toaletą. Teren będzie oświetlony i monitorowany. Istniejące boisko do piłki nożnej zostanie zmodernizowane, powstanie także wybieg dla psów oraz biblioteka parkowa.

Projekt ma przygotować w ciągu 16 miesięcy spółka Architekci i Budownictwo z Białegostoku za 593 tys. Nowy park ma powstać w 2028 roku.