To będzie ciężka noc dla mieszkańców kamienicy przy ulicy Farbiarskiej w centrum Lublina. Lokatorzy wywożą z domów dobytek, bo ściany ich kamienicy zaczęły pękać.

Kamienica przy ulicy Farbiarskiej / Dominik Smaga / RMF FM

Meble, lodówki, pralki, całe wyposażenie wynoszone jest przez lokatorów do samochodów i na przyczepki. Mieszkańcy wywożą dobytek do znajomych i bliskich, bo obawiają się, że rano mogą stracić dostęp do swoich domów.

Obawy biorą się stąd, że na ścianach widać pęknięcia, które łączone są przez mieszkańców z prowadzoną tuż obok budową apartamentowca.

O tym, czy budynek będzie wyłączony z użytkowania zdecyduje nadzór budowlany.

Takiej oceny można się spodziewać około 8 rano - dowiedział się reporter RMF FM.

