Od dzisiaj do 6 marca mieszkańcy mogą zgłaszać w ratuszu pomysły do 10. edycji budżetu obywatelskiego Lublina. Wśród zmian jest zwiększenie kwoty na projekty dzielnicowe do 400 tys. zł.

Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin poinformowała, że projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, za pośrednictwem platformy ePUAP lub na papierowych formularzach w Biurach Obsługi Mieszkańców.



Ważnym załącznikiem do projektu - jak podkreśliła - jest lista co najmniej dwóch osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.

Projekty podzielone są na dzielnicowe, a także ogólnomiejskie nieinwestycyjnie (dotyczące np. organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej, do 200 tys. zł) i inwestycyjne (np. remonty ulic, do 1 mln zł).



Zmiany w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Najważniejsze zmiany w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Lublinie to m.in. podwyższenie kwoty na projekty dzielnicowe z 350 tys. do 400 tys. zł. Kolejną zmianą wprowadzoną do tegorocznego budżetu jest zwiększenie kompetencji zespołu oceniającego projekty, by na wniosek właściwej rady dzielnicy mógł on zmienić kategorię zgłoszonego projektu z dzielnicowego na ogólnomiejski.



Aktualny regulamin budżetu wraz z cennikiem znajduje się na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce dotyczącej edycji na 2024 r.

Według danych przedstawionych przez ratusz, od 2014 r. w ramach budżetu obywatelskiego w Lublinie zrealizowano 255 pomysłów na ponad 93 mln zł.

