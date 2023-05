Ukraińskie ministerstwo rozwoju społeczności lokalnych i infrastruktury podjęło decyzje w sprawie czasowego zawieszenia wymogu posiadania zezwoleń przez polskich przewoźników, realizujących przewozy do Ukrainy z dowolnego kraju Unii Europejskiej. To próba wyjścia naprzeciw protestującym na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin polskim transportowcom. Polacy twierdzą, że w związku z nowymi regulacjami unijnymi i ukraińskimi stawki za transport się załamały i domagają się przywrócenia systemu zezwoleń dla przewoźników ukraińskich.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Decyzja o czasowym zawieszeniu wymogu posiadania zezwoleń przez polskich przewoźników, realizujących przewozy do Ukrainy z dowolnego kraju Unii Europejskiej ma na celu rozwiązanie sytuacji związanej z blokowaniem przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin przez polskich przewoźników oraz spełnienie jednego z kluczowych żądań protestujących, czyli nałożenia kar za brak zezwoleń na przewozy do Ukrainy z krajów trzecich UE - czytamy w komunikacie.

Od poniedziałku 8 maja polscy przewoźnicy będą mogli realizować przewozy z dowolnego kraju Unii Europejskiej do Ukrainy. Nie będą wymagane odpowiednie zezwolenia, również te dotyczące norm środowiskowych pojazdów - podało ukraińskie ministerstwo.

"W chwili obecnej ponad 5 tys. ciężarówek nie może przekroczyć naszego największego przejścia granicznego. W warunkach ograniczonej przepustowości i blokady portów morskich niemożliwa jest płynna dystrybucja ładunków. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim przyjaciołom za nieustanne wsparcie w przeciwstawianiu się agresorowi i liczymy na dalszy dialog w celu odblokowania granicy. Zrobiliśmy pierwszy krok, czekamy na następny" - podkreślił wiceminister rozwoju społeczności lokalnych i infrastruktury Ukrainy Serhij Derkacz.

Ministerstwo przypomniało też, że zgodnie z umową między Ukrainą a Unią Europejską, dotyczącą transportu drogowego towarów, przewozy dwustronne i tranzytowe nie wymagają zezwoleń.

"Nie zakończymy protestu"

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z transportowcami, którzy zorganizowali protest. Na razie propozycje ukraińskie ich nie satysfakcjonują. Transportowcy twierdzą, że w związku z nowymi regulacjami unijnymi i ukraińskimi stawki za transport się załamały. Polscy protestujący przewoźnicy żądają przywrócenia systemu zezwoleń dla przewoźników ukraińskich.

Nie zakończymy protestu, dopóki strona ukraińska formalnie nie wprowadzi wymogu posiadania zezwoleń na przewozy do Ukrainy z krajów trzecich Unii Europejskich - podkreślili.

Dodali, że czekają na konkrety, a nie ogólne zapowiedzi. Liczą, że w poniedziałek otrzymają formalne potwierdzenie, że spełniony zostanie ich kluczowy postulat, czyli przywrócenie wymogu posiadania zezwoleń i nałożenie kar za brak takich zezwoleń. Reporter RMF FM usłyszał od transportowców, że jeśli tak się nie stanie, to są oni gotowi dalej blokować przejście Dorohusk-Jagodzin.

Na przejściu w niedzielę był ok. 30 ciężarówek i kierowców. Grafik ich protestu, czyli dokładna rozpiska kto będzie protestować na przejściu, jest ustalony do 4 czerwca. Przewoźnicy zapowiadają, że jeśli strona ukraińska nie spełni ich postulatu, to podobna blokada rozpocznie się na innym przejściu - tym razem w Koroszczynie.