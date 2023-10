"Zaskakujące jest jak tak masywny dwór można było rozebrać nie pozostawiając śladu. Może dwór Kościuszków został z niego zbudowany, skoro datujemy go na połowę XVIII wieku?" - zastanawia się dr Rafał Niedźwiadek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opowiedział on o najnowszych odkryciach archeologicznych w tym mieście.

O najnowszych odkryciach w Lublinie poinformował dr Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który jest kierownikiem prac archeologicznych na terenie Reduty Tadeusza Kościuszki, znajdującej się obecnie na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS.

"Te pytania są przed nami"

Wśród dokonanych odkryć wymienił przede wszystkim nieznane dotąd cmentarzysko z XII-XIII wieku. "Na niewielkim fragmencie - bo 3 na 4 metry - odkryliśmy siedem pochówków, które prawie wszystkie były ułożone równolegle do siebie (...). Nie wiemy, czy będzie to większy czy malutki cmentarzyk, a może mamy do czynienia z epizodem w postaci cmentarza epidemicznego" - mówił archeolog.

Przed specjalistami stoi jeszcze wiele kwestii do rozwiązania, m.in. kiedy powstał cmentarz, jak był rozległy, kto został na nim pogrzebany. "Te pytania są przed nami. To spotkanie jest po to, aby zaszczepić myśl, że nie tylko Stare Miasto i Śródmieście, ale także inne dzielnice, jak Sławinek, były istotne w kształtowaniu się naszego miasta, zarówno w czasach najdawniejszych, pierwszych rolników, jak i wtedy kiedy okrzepło państwo polskie" - zwrócił uwagę dr Niedźwiadek.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reporter RMF FM Krzysztof Kot rozmawiał z dr. Rafałem Niedźwiadkiem - archeolog z Instytutu Archeologii UMCS

Oprócz tego na terenie dawnego cmentarzyska znaleziono także biżuterię w postaci fragmentów kolczyków tzw. zausznic i kabłączków skroniowych.

Fragmenty murów dworu obronnego z XVI-XVII wieku

Podczas prowadzonych na terenie ogrodu botanicznego badań, odkryto również fragmenty murów dworu obronnego z XVI-XVII wieku.

"Kościuszko, budując swoją Redutę, rozebrał ten budynek całkowicie albo go już nie zastał. Zaskakujące jest jak tak masywny dwór można było rozebrać nie pozostawiając śladu. Może dwór Kościuszków został z niego zbudowany, skoro datujemy go na połowę XVIII wieku?" - zastanawiał się specjalista.

Wśród odnalezionych zabytków jest także m.in. fragment wczesnośredniowiecznej ostrogi i toporek kamienny z neolitu, który po przerobieniu pełnił funkcję siekierki.

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Radosław Dobrowolski przypomniał, że projekt "Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja" realizowany jest od dwóch lat dzięki wsparciu finansowemu ministerstwa kultury.

Reduta Tadeusza Kościuszko to jedyne zachowane dzieło ziemnego budownictwa obronnego w Polsce, którego autorem i inicjatorem był Tadeusz Kościuszko. W latach 1790-1792 był komendantem garnizonu Lublin. Reduta miała służyć do obrony Lublina w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku prowadzonej w obronie Konstytucji 3 Maja. Trzy lata temu fortyfikacja została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków jako jedyny w Polsce obiekt zaprojektowany przez Kościuszkę.