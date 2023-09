W sobotę od godziny 11 na placu Kolegiackim w Poznaniu trwa piknik archeologiczny. Na uczestników czekają m.in. stoiska historyczne, warsztaty, spektakl dla rodzin, podróże z przewodnikiem i gra miejska.

Poznań/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Piknik archeologiczny rozpoczął się o godz. 11 na placu Kolegiackim. Wśród zaplanowanych w ramach wydarzenia atrakcji dla całych rodzin odbędzie się m.in. spektakl "Tajemnice glinianych dzbanków" z muzyką na żywo. Sztukę przedstawi teatr Mozaika w samo południe.



Odbędą się także warsztaty toczenia na kole garncarskim oraz lepienia ręcznego dawnymi metodami. Zaplanowano także "podróże historyczne" z przewodnikiem miejskim. Wycieczki będą odbywać się o godzinie 14, 15 i 16. Przygotowano także grę miejska, która oprowadzi uczestników po historycznych miejscach wokół placu Kolegiackiego.



Zainteresowani zostaną wtajemniczeni w tradycje królewskie i wielkopolskiego oręża. Będą mogli obejrzeć liczne stroje historyczne. Przeprowadzona zostanie również prezentacja broni białej, jakiej używano w historii Poznania. Nie zabraknie również posiłku - uczestnicy pikniku będą mogli skosztować pieczonych pyrek - podali organizatorzy.



Do godz. 17 dostępne będą także stoiska archeologiczne działające w ramach wydarzenia "Archeologia (do)Poznania. Spojrzenie na zaginione życie miasta od X do początków XX wieku". Wśród nich znajdzie się wystawa fotografii z prowadzonych badań na terenie placu Kolegiackiego i Ostrowa Tumskiego.



Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. To cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny. Co roku jego uczestnicy mogą zwiedzić najciekawsze zabytki, a także skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Celem wydarzenia jest edukacja historyczna i kulturalna, a także promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego i podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej.