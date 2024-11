Dziś ogłoszone zostały wyniki głosowania nad podziałem przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Pieniądze trafią m.in. na przebudowę staromiejskiego placu Rybnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do podziału było prawie 15 mln złotych. Pieniądze trafią na 37 projektów, w tym 9 ogólnomiejskich oraz 28 dzielnicowych (choć dzielnic jest 27).

W kategorii projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów zebrały plany budowy wielofunkcyjnego boiska obok podstawówki nr 28 przy ul. Radości. Boisko miałoby mieć nawierzchnię z poliuretanu. Pomysł poparło 2011 głosujących.

Na drugim miejscu, z wynikiem 1708 głosów, znalazł się projekt dotyczący Zalewu Zemborzyckiego. Obejmuje dalszy ciąg remontu chodników przy nabrzeżach, odnowę trybun przy wieży sędziowskiej, które miałyby się stać miejscem wypoczynku, mowa również o przyłączach energetycznych.

Niemal 1300 głosujących poparło pomysł na udostępnianie przez Miejską Bibliotekę Publiczną kodów dostępu do platformy z książkami w formie elektronicznej i audiobookami. Wypożyczający nie płaciliby za korzystanie z takiej lektury.

Tradycyjnie już w gronie zwycięskich projektów znalazły się zajęcia sportowe dla mieszkańców w różnym wieku w ramach cyklu “Aktywny Lublin" (1005 głosów). Miasto opłaci w przyszłym roku również zajęcia sportowe dla mieszkańców w wieku od lat 3 do 28 w ramach projektu “Aktywne pokolenie" (742 głosy), obejmującego m.in. boks, pływanie, zajęcia na siłowni i tenis ziemny.

200 tys. zł z przyszłorocznego budżetu ma trafić na opłacenie wejściówek do miejskich obiektów Aqua Lublin. Wejściówki miałyby być (do wyczerpania wspomnianej kwoty) wydawane bezpłatnie osobom zameldowanym w Lublinie i płacącym tutaj podatek PIT.

Mieszkańcy zdecydowali również, że miasto powinno wyłożyć pieniądze na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, kastrację wolno żyjących kotów oraz budowę wielofunkcyjnego boiska obok VIII LO przy Słowiczej.

Jak wygląda lista zwycięskich projektów dzielnicowych?

Abramowice - remont ul. Powojowej. Bronowice - plac zabaw obok podstawówki przy Lotniczej.

Czechów Południowy - remont początkowego fragmentu ul. Lipińskiego koło Północnej. Czechów Północny - remont ul. Leszetyckiego.

Czuby Południowe - budowa miejsc parkingowych (około 36) przy Szmaragdowej (rejon bloku 16). Czuby Północne - budowa miejsc parkingowych w ul. Bocianiej i remont parkingów przy Tymiankowej i Biedronki.

Dziesiąta - oświetlenie strefy treningowej boiska Sygnału, 100 siedzisk, wybrukowanie ścieżki. Felin - chodnik wzdłuż al. Witosa od przystanku Grygowej 02 do wjazdu na parking podziemny centrum handlowego, chodniki i oświetlenie Parku Centralnego wraz z ławkami, koszami, stołami do szachów i ping-ponga. Głusk - chodnik wzdłuż ul. Sachsów, kamery na skrzyżowaniach Głuskiej z Wygodną i Handlową.

Hajdów-Zadębie - plenerowa siłownia obok szkoły przy Kasprowicza, remont chodników osiedla przy Grygowej. Kalinowszczyzna - odnowa parkingu i dojazdu do wieżowca przy Lwowskiej 36, odbudowa jednej z alejek w wąwozie.

Konstantynów - doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Krasińskiego koło szkoły, remont alejki od ul. Krasińskiego do ul. Struga z przebudową oświetlenia, w połowie jej długości kamera monitoringu. Kośminek - urządzenie “Parku Motorycznego" (toru przeszkód do ćwiczeń) przy ul. Sulisławickiej. Ponikwoda - remont jezdni ul. Bazylianówka.

Rury - zjeżdżalnia rurowa obok podstawówki przy Wajdeloty, urządzenie skweru przed szkołami przy Rzeckiego, remont chodnika ul. Chrobrego w kierunku Głębokiej w rejonie akademika, remont dalszej części chodnika ul. Pana Wołodyjowskiego, remont najbardziej zniszczonych fragmentów chodnika ul. Wileńskiej.

Sławin - budowa brakującego chodnika ul. Północnej od Mineralnej do Ogrodu Botanicznego. Sławinek - droga rowerowa w al. Sikorskiego od ronda do przystanku przy skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki. Stare Miasto - remont pl. Rybnego: wymiana płyt z piaskowca na granitowe, montaż małych stylizowanych latarni (doświetlenie placu), remont murków i siedzisk, przyłącze do zasilania imprez.

Szerokie jest jedyną dzielnicą, która w wyniku podziału budżetu obywatelskiego ma dwa zwycięskie projekty. Pierwszy z nich zakłada doświetlenie przejść dla pieszych przez Gnieźnieńską w rejonie ul. Wandy, Leszka i św. Wojciecha. Drugi przewiduje budowę małego skateparku w wąwozie między ul. Słowian i Biskupińską koło boisk.

Śródmieście - remont chodników ul. Szewskiej z ustawieniem słupków oddzielających jezdnię od chodników, wyznaczeniem przejścia dla pieszych i progiem zwalniającym przy przychodni. Tatary - poszerzenie i wymiana jezdni jezdni przy Hutniczej 14 z budową parkingów z ażurowych płyt, remont chodnika przy Hutniczej 20.

Węglin Południowy - droga rowerowa wzdłuż chodnika od Kryształowej do Jana Pawła II z budową pochylni w miejscu schodów i przejazdem rowerowym przez Kryształową. Węglin Północny - remont nawierzchni asfaltowej ul. Ofelii.

Wieniawa - zielone patio obok Szkoły Podstawowej nr 18. Wrotków - budowa brakującego odcinka 300 m drogi rowerowej przy Wrotkowskiej. Za Cukrownią - budowa brakującego chodnika z parku Ludowego w stronę dworca. Zemborzyce - oświetlenie Krężnickiej od Pasiecznej do granicy miasta.