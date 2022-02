79 projektów kulturalnych otrzyma wsparcie Miasta Lublin w programie "Miasto Kultury". Do podziału łącznie było 1,236 mln zł. To o 336 tys. zł więcej, niż pierwotnie planowano.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Do konkursu na 2022 rok zgłoszono 149 projektów. Po ocenie formalnej do dalszej procedury przeszło 146 wniosków. Ostatecznie, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, dotacje przyznano na realizację 79 projektów, z czego 25 projektów wybrano jako realizujące założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. To m.in. festiwal ŻakART, Ogólnopolski Festiwal Studencka Wiosna Teatralna, Arena Gier, Lublin miga, Kultura przestrzeni, Otwarta Szkoła, 101 lajków, Młodzież tańczy tango, Lubelski Partycypacyjny Musical Cyrkowy, Windows’22, Unia Film Festival i Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie.

Duża liczba zgłoszonych pomysłów, a także ich wysoki poziom zadecydowały o zwiększeniu o 336 tys. zł puli środków przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie. Dzięki temu łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 1,236 mln zł.

Możemy z dumą stwierdzić, że lubelskie środowisko kultury z wielkim zaangażowaniem podeszło do stworzenia oferty zwiększającej uczestnictwo młodych w życiu kulturalnym miasta. W związku z przygotowaniami do świętowania Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku, zależy nam, aby koncerty, warsztaty czy wydarzenia kulturalne spełniały też oczekiwania młodych ludzi, chcących realizować się w działaniach artystycznych. Szczególnie cenne na etapie oceny były sugestie naszych młodych ekspertów reprezentujących Młodzieżową Radę Miasta Lublin i Radę Studentów Lublina - mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta ds. kultury, sportu i partycypacji.