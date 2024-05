Niemcy dostarczyły w piątek na Ukrainę kolejną wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. "Chińska pomoc dla Rosji jest kluczowa w prowadzonej przez ten kraj wojnie na Ukrainie" - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sobota jest 822. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w raporcie z dnia 25.05.2024.

Szef NATO Jens Stoltenberg / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

06:17

Chińska pomoc dla Rosji jest kluczowa w prowadzonej przez ten kraj wojnie na Ukrainie - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla niemieckiego "Welt am Sonntag". "Chiny mówią, że chcą utrzymywać dobre stosunki z Zachodem. Jednocześnie podsycają wojnę w Europie. Nie da się tego pogodzić" - stwierdził Stoltenberg.

Podkreślił, że Chiny dostarczają Rosji coraz więcej części do maszyn, mikroelektronikę i inne technologie, które Moskwa wykorzystuje do produkcji rakiet, samolotów i czołgów. To jest "kluczowe wsparcie dla Rosji w jej agresji na Ukrainie".

Odnosząc się do obecnej sytuacji na froncie, sekretarz generalny NATO przyznał, że "Ukraina ponosi porażki z powodu braku amunicji i broni". "Ale nie jest jeszcze za późno dla Ukrainy, by zwyciężyła (...) NATO musi jednak dostarczyć jej więcej broni i amunicji" - podkreślił w wywiadzie dla "WamS".

Amerykański Departament Stanu oznajmił w piątek, że w rozmowie telefonicznej szefowie dyplomacji USA i Niemiec, Antony Blinken i Annalena Baerbock, omówili "wyzwania" stawiane przez Chiny, w tym wsparcie Pekinu dla rosyjskiego przemysłu obronnego.

06:15

Niemcy dostarczyły w piątek na Ukrainę kolejną wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T - poinformował minister obrony RFN Boris Pistorius na platformie X.

Pistorius wyjaśnił, że dostarczona w piątek jednostka jest kombinacją dwóch systemów IRIS-T: SLM i SLS. "To bardzo nowoczesny i sprawdzony zestaw obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, który na Ukrainę trafił prosto z niemieckiej fabryki" - zapewnił minister.

Podkreślił, że "Rosja od miesięcy nasila swoje ataki powietrzne na Ukrainę, zabijając ludzi i niszcząc ważną infrastrukturę".

Agencja dpa przypomina, że Niemcy przekazały już Ukrainie wiele systemów obrony powietrznej, m.in. IRIS-T i Patriot.