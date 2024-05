W nocy z piątku na sobotę na ulicach małopolskiego Jordanowa zaobserwowano niedźwiedzia. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O zaobserwowaniu niedźwiedzia w Jordanowie (pow. suski, woj. małopolskie) poinformował portal sucha24.pl.

Serwis podał, że "średniej wielkości" zwierzę zauważono w nocy z piątku na sobotę na ul. Nad Skawą.

Do sprawy odniosły się władze miasta, które zaapelowały o zachowanie rozwagi i szczególną ostrożność.

Jordanowski magistrat prosi mieszkańców o przypilnowanie zwierząt domowych oraz zabezpieczenie śmietników i kompostowników, które mogą zwabić niedźwiedzia.

Mieszkańcy proszeni są także o zgłaszanie pod numer alarmowy 112 przypadków pojawienia się niedźwiedzia w okolicy domów.

Co zrobić, gdy spotkamy niedźwiedzia?

Niedźwiedzie żywią się przeważnie pokarmem roślinnym - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną. Niektóre osobniki podchodzą do ludzkich siedzib w celu łatwego zdobycia pożywienia. Często wabią je pozostawiane resztki jedzenia lub owocujące drzewa. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat.

W Polsce ostoją niedźwiedzi są Bieszczady i Tatry. Ostatnio jednak zgłaszane są przypadki obecności niedźwiedzi w miastach. W Małopolsce niedźwiedzie były widziane m.in. w Nowym Sączu i Tarnowie .

Tatrzański Park Narodowy zaznacza, że spotkanie z niedźwiedziem powinno na ogół przebiec spokojnie, a drapieżnik powinien po prostu pójść w swoją stronę. Niestety, nie zawsze tak się dzieje, dlatego warto wiedzieć, jak się zachować i co zrobić w przypadku spotkania ze zwierzęciem. Oto najważniejsze z zasad: