Nowy dworzec w Lublinie za tydzień - 12 stycznia - powita pierwszych pasażerów. Podczas dni otwartych mieszkańcy przekonają się, jak zrealizowana została jedna z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji i co się zmieniło na dworcu.

Nowy dworzec w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF24

Budowa centrum komunikacyjnego trwała trzy lata i kosztowała prawie 340 mln zł, z czego blisko 194 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. W jednym miejscu zintegrowano komunikację miejską oraz pozamiejską: autobusową, busową i transport kolejowy.

Dworzec został zaprojektowany jako jeden z najbardziej ekologicznych tego typu obiektów w Polsce. Spełnia najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dworzec Lublin to strategiczna inwestycja ostatnich lat dla naszego miasta i całego regionu, a jego otwarcie to ważny moment oraz powód do dumy i radości. Obok nowoczesnego budynku powstały perony dla autobusów i busów oraz nowy układ drogowy, który usprawni ruch i dostęp do nowego obiektu. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w weekendzie pełnym atrakcji - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Podczas dni otwartych (13-14 stycznia) wystąpi grupa Poławiacze Pereł. Artyści z przymrużeniem oka poprowadzą Radiowęzeł Dworcowy oraz Podróżnicze Zawody Sportowe. Będzie można również przenieść się w czasie, przebierając się w stroje z przyszłości i wykonując pamiątkowe zdjęcie.

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin i przewodnicy, znani z wakacyjnej linii turystycznej, oprowadzą po budynku i okolicy dworca. Dni otwarte będzie też okazją do obejrzenia lubelskich autobusów i trolejbusów. Zaplanowano warsztaty, konkursy i zabawy z nagrodami oraz grę miejską.

Aby ułatwić dojazd na Dni Otwarte miasto uruchomi 5 dodatkowych bezpłatnych linii autobusowych dojeżdżających bezpośrednio do dworca Lublin:

DL1 / Paderewskiego - Choiny - Elsnera - al. Kompozytorów Polskich - al. Smorawińskiego - Popiełuszki - al. Długosza - Al. Racławickie - Lipowa - al. Piłsudskiego - Dworzec Lublin;

DL2 / Zbożowa - Sławinkowska - Willowa - Ducha - al. Sikorskiego - Popiełuszki - al. Długosza - Al. Racławickie - Lipowa - al. Piłsudskiego - Dworzec Lublin; DL3 / Gęsia - Jana Pawła II - os. Widok - Jana Pawła II - Nadbystrzycka - Muzyczna - Stadionowa - Dworzec Lublin; DL4 / Węglin - al. Kraśnicka - Roztocze - Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Zana - Filaretów - Głęboka - Muzyczna - Stadionowa - Dworzec Lublin;

DL5 / Węglarza - al. Spółdzielczości Pracy - al. Andersa - Mełgiewska - Gospodarcza - al. Witosa - Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka - Wolska - pl. Bychawski - Dworzec Lublin.

Pełen program dni otwartych znajdziesz TUTAJ.