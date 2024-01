Nawet 900 wielobarwnych Orszaków Trzech Króli może przejść ulicami polskich miast w tym roku. Święto będzie obchodzone także poza granicami kraju.

Orszak Trzech Króli w Krakowie, 06.01.2023 / Łukasz Gągulski /PAP / RMF FM

W sobotę 6 stycznia orszaki przejdą ulicami nawet 900 miejscowości. Jest to absolutny rekord. Zawrotne są także liczby pokazujące liczbę uczestników pochodów. Szacuje się, że w 2023 roku w orszakach brało udział około 3 mln ludzi. W wielu miejscowościach są to największe zgromadzenia ludności w roku, przewyższające liczebnością sylwester czy imprezy sportowe.

Trudno określić jednoznaczną liczbę pochodów. Cały czas dostajemy zgłoszenia z różnych miejscowości, także zagranicą, lecz liczymy, że tych orszaków będzie niemalże 900 - powiedział Piotr Giertych z Fundacji Orszak Trzech Króli.

W tym roku orszaki są planowane również poza granicami Polski, np. w Londynie czy Chicago, a także w mniejszych miejscowościach we Francji czy Niemczech.

Pochody zostaną zorganizowane także w bardziej egzotycznych miejscach, jak Zambia, Kamerun, Demokratyczna Republika Konga czy Rwanda. Łącznie w ciągu 16 lat organizowania orszaków, te zawitały do 23 różnych krajów.

/ Łukasz Gągulski /PAP

Fundacja organizująca orszaki przygotowała 550 tys. koron, 250 tys. gazetek, 200 tys. śpiewników czy 100 tys. nalepek.

Jeden z największych orszaków odbędzie się w Warszawie

Jednym z największych orszaków jak co roku będzie ten organizowany w Warszawie. Władze miasta poinformowały, że uczestnicy przejdą Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem, które w najbliższy weekend ponownie staną się deptakiem. Tegoroczna trasa różnić będzie się od poprzednich. Procesja wyruszy sprzed pomnika Mikołaja Kopernika o godz. 12:00, by przejść Traktem Królewskim do Placu Zamkowego. Uczestnicy orszaku będą kolędować aż do godziny 20:00.

Utrudnienia dla kierowców mają być minimalne. Zmianie uległ także plan jazdy części miejskich autobusów.