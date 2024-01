Historyczna kostka z poznańskiego Starego Rynku została wystawiona na licytację WOŚP. To bruk, po którym poznaniacy spacerowali przez ostatnich 60 lat. Teraz można go zlicytować, wspierając tym samym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

/ WOŚP Sztab Ławica /

To wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, by wylicytować część historii - kostkę, która przez kilkadziesiąt lat leżała na poznańskim Starym Rynku. Nie została sprzedana do Niemiec ani do Szwecji - ale można ją dziś wylicytować dla WOŚP! - czytamy w opisie aukcji, która pojawiła się w internecie. To już kolejna akcja z udziałem Jacka Jaśkowiaka związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Historyczna kostka wystawiona na aukcję

Licytacja obejmuje jedną kostkę kamienną o wymiarach 20x20x20 cm i wadze ok. 20 kg.

Nie jest to zwykły kamień, a część bruku, który przez kilkadziesiąt lat leżał na Starym Rynku w Poznaniu. Przez ostatnie 60 lat chodziły po niej pokolenia poznaniaków. Być może były to dzieci wpatrzone w trykające się koziołki na ratuszowej wieży. Może wagarowicze, którzy przychodzili tu tłumnie w pierwszy dzień wiosny lub odwiedzający Stary Rynek turyści przy okazji jarmarków świętojańskich - czytamy w opisie aukcji.

Kostka trafiła na rynek po wojnie, w latach 60. XX wieku. Po drugiej wojnie światowej jego posadzka była zniszczona i niejednolita - częściowo asfaltowa, częściowo brukowana. Dlatego już w latach 40., przy opracowaniu nowego projektu nawierzchni, postanowiono wykorzystać przede wszystkim kostkę granitową.

Obecnie trwa wymiana bruku na płycie Starego Rynku. Po znacznej większości płyty można już spacerować. Kamienie ze Starego Rynku zostały zdemontowane i poddane selekcji. Podzielono je na dwie grupy. Pierwsza z nich to materiał najwyższej jakości, który został ponownie wbudowany w nawierzchnię. Druga grupa to pozostałe kostki, które będą użyte przy innych prowadzonych przez Miasto budowach i remontach. I właśnie z tej puli wybrano najlepsze kamienie, które dziś można licytować - informuje Urząd Miasta Poznania.

/ WOŚP Sztab Ławica /

Kolejna taka inicjatywa Jacka Jaśkowiaka

Licytacja kostki ze Starego Rynku to kolejna akcja Jacka Jaśkowiaka związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ubiegłych latach prezydent Poznania wystawiał między innymi wspólny trening na siłowni, a także morsowanie.

WOŚP jest świętem solidarności wszystkich Polek i Polaków oraz elementem, który nas jednoczy - mówił dwa lata temu Jacek Jaśkowiak. Wówczas trening z prezydentem Poznania wygrał Tadeusz Marcinkowski, który na rzecz WOŚP wpłacił ponad 6 tysięcy złotych. Chcę pokazać i wytłumaczyć panu Tadeuszowi na czym polega trening siłowy. Będziemy robili ćwiczenia na górne partie ciała, czyli klatkę piersiową, mięśnie grzbietu, biceps czy triceps. Tego typu aktywności są bardzo ważne dla ogólnej kondycji zdrowotnej każdego człowieka, a także pomagają korygować wady postawy, które z uwagi na obecny tryb życia są niestety coraz częściej spotykane - mówił wówczas Jacek Jaśkowiak.

Zdjęcie Jaśkowiaka hitem internetu

W ciągu zaledwie kilku godzin od opublikowania aukcji kwota wynosi już ponad 700 złotych. Z pewnością furorę robi zdjęcie prezydenta Poznania z 20 kilogramową kostką trzymaną nad głową. Na stronach i grupach facebookowych zaczęły pojawiać się już memy, które porównują pozę Jaśkowiaka do postaci biblijnych lub pomnika papieża Jana Pawła II.