W Lublinie powstał mural, który w skali 1:1 przedstawia trasę wspinaczki Aleksandry Mirosław – złotej medalistki mistrzostw świata i Europy we wspinaczce na czas. Dzieło jest efektem pracy doktorskiej w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS. Po sczytaniu kodu QR można obejrzeć w 3D, jak Mirosław wspina się po tej ścianie. ​Już w środę Polska będzie kibicować lubliniance, która będzie wspinać się po olimpijskie złoto.

Nowy mural w centrum Lublina poświęcony Aleksandrze Mirosław. / Dominik Smaga / RMF FM

Aleksandra Mirosław uczestniczy w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie w prekwalifikacjach, dwukrotnie pobiła swój rekord świata we wspinaczce na czas z 2023 r. (6,24 s.) - w pierwszym biegu olimpijskim miała 6,21 s., a w drugim 6,06 s. Awansowała do finałów, które będą rozegrane w środę.

Ola Mirosław to jest inspirująca postać. Jest niesamowita. Drobna dziewczyna, 1,62 m wzrostu, która w sześć sekund wbiega na 15-metrową ścianę, która ma nadludzką siłę. Do tego jest z Lublina - powiedział PAP autor muralu Michał Ćwiek.

Mural powstał w ramach jego pracy doktorskiej realizowanej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest to główna część mojego doktoratu, którego tematem jest nowa forma pomnika sportowca w przestrzeni miejskiej - wyjaśnia Ćwiek.

Mural umiejscowiono na ścianie kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 55. Jest widoczny od ul. Wieniawskiej. Praca przedstawia 15 postaci Aleksandry Mirosław w kolejnych fazach wspinaczki. Odwzorowane są także chwyty i stopnie oraz oznaczenia wysokości. Wszystko w rzeczywistych rozmiarach - w skali 1:1.

Przygotowanie malowidła trwało kilkanaście miesięcy. Jak tłumaczy RMF FM autor pracy, konieczne było wykonanie wielu zdjęć i ubranie zawodniczki w specjalny strój rejestrujący jej ruch.

Pokazujemy to w przestrzeni miasta, w skali 1:1, aby widz był w stanie sobie uzmysłowić, jaka jest skala trudności, skala wielkości tego, co robi Ola. Oglądając to w telewizji, nie da się w pełni tego zobaczyć i docenić. Oprócz tego, że mamy ten efekt wizualny na ścianie, ma to też aspekt edukacyjny - powiedział autor.

Połączenie świata realnego z wirtualnym

Na muralu widnieje także kod QR, po sczytaniu którego na ekranie telefonu, można obejrzeć animację 3D przedstawiającą, jak Aleksandra Mirosław wspina się po tej ścianie.

Przy projektowaniu i wykonywaniu muralu - jak mówi jego autor - połączono dwa światy "odręczno-graficzno-tradycyjny" i nowoczesnych technologii jak np. rozszerzona rzeczywistość. Postać Aleksandry Mirosław - jej ruchy i ciało - zostały zeskanowane w technologii 3D, także podczas wspinaczki. Zdjęcia speed climberki wykonywano też za pomocą dronu. Potem kolejne fazy wspinaczki zostały odwzorowane i ręcznie namalowane na ścianie. Mural połączony jest z aplikacją AR, dzięki której można obejrzeć bieg Aleksandry Mirosław i obraz ten jest zintegrowany z powierzchnią dzieła.

Na muralu widnieje też informacja o zdobytych medalach Mirosław i jej rekordzie we wspinaczce na czas - jeszcze poprzednim 6,24 s. Oczywiście przemaluję to. Taki był plan - zapewnił Ćwiek. Zadeklarował, że będzie aktualizował informacje o osiągnieciach i zdobytych trofeach Oli. Ma nadzieję na to, że nowy rekord namaluje na ścianie sama mistrzyni.

Mirosław zaczynała jako pływaczka

Aleksandra Mirosław (ur. w 1994 r. w Lublinie) to dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce na szybkość (2018, 2019), trzykrotna mistrzyni świata juniorów (2009, 2011 i 2013). Karierę zaczynała w wieku siedmiu lat jako pływaczka. Treningi wspinaczkowe rozpoczęła w 2007 r. w lubelskim klubie Skarpa. Od 2014 r. reprezentuje Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin.

Mirosław na igrzyskach w Paryżu jest faworytką we wspinaczce sportowej na czas. W ćwierćfinale zmierzy się z Hiszpanką Leslie Romero Perez, która uzyskała najsłabszy czas w eliminacjach (7,26 s.).

Do środowych finałów awansowała też Aleksandra Kałucka, która w prekwalifikacjach poprawiła dwa razy rekord życiowy - najpierw na 6,47 s., a następnie na 6,38 s. Kałucka będzie rywalizować z Chinką Yafei Zhou (6,55 s. w eliminacjach).