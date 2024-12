Sąsiedzi są w szoku po tragedii, która przydarzyła się dziś w nocy sześcioosobowej rodzinie we wsi Idalin w powiecie opolskim na Lubelszczyźnie. W pożarze domu zginęło troje dzieci i ich ojciec. Świadkowie mówią o słupie ognia, sprawę bada prokuratura.

Dom, w którym mieszkała rodzina / Dominik Smaga / RMF FM

Ze skromnego domu na skraju wsi praktycznie nic nie zostało. Drewniany budynek jest całkowicie wypalony. W piątkowe popołudnie strażacy zdejmowali z niego pokrycie dachowe, żeby nie zostało porwane przez wiatr.

Z czarnym, wypalonym wnętrzem kontrastują wykonane z betonu komórkowego nieotynkowane dobudówki, którymi powiększony był budynek. Za domem wciąż wisi rozwieszone do suszenia pranie. W tym dziecięce ubranka, których nikt już nie założy.

Dom, w którym mieszkała rodzina / Dominik Smaga / RMF FM

Najmłodsze z dzieci, które zginęły w pożarze, miało tylko dwa lata. Ogień zabrał też rodzeństwo w wieku 4 i 13 lat oraz 45-letniego ojca. Ocalała tylko matka z najstarszym 15-letnim dzieckiem.

Ona przez okno wyszła z synem. Tak sama mówiła do ratowników, bo ratownicy pytali, jak ona wyszła. Mówiła, że przez okienko - opowiada Janusz Mulier, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślankach Józefowskich. Szanse na ucieczkę były znikome. Nic nie było widać, tylko słup ognia był - dodaje.

To samo mówi mieszkaniec domu sąsiadującego z miejscem tragedii.

Jak już wyszedłem, to mieszkanie było całe objęte ogniem, nie dało się nic zrobić, było za późno - opowiada pan Krzysztof. Taki szum mnie obudził. Nie wiedziałem, co się dzieje. Za późno było, nie było ratunku - dodaje.

Dom, w którym mieszkała rodzina / Dominik Smaga / RMF FM

Wyszłam, a tu od razu słup ognia, do samego nieba - mówi pani Kazimiera, która mieszka w jednym z pobliskich domów. Strażacy potwierdzają, że gdy dojechali na miejsce, budynek był w całości objęty pożarem.



Stała się tragedia, nie do powiedzenia, czworo ludzi zginęło - mówi pan Krzysztof. O sąsiadach nie może powiedzieć złego słowa. To spokojna rodzina była. Bezproblemowi ludzie - dodaje.

Rodzina sprowadziła się tu kilka lat temu z nieodległej Sosnowej Woli. Drewniany dom sukcesywnie powiększała murowanymi dobudówkami. Dopiero w zeszłym roku tamtą stronę dobudowali, w tym roku tę stronę - pokazuje prezes OSP. Potwierdza to najbliższy sąsiad. Dostawiali to, remontowali, jak mogli - zauważa.



A mogli niewiele. Ojciec rodziny miał problem ze zdrowiem. Miał padaczkę - opowiada pan Lucjan, który o zmarłym sąsiedzie mówi, że był nieocenionym człowiekiem.

Strażacy na miejscu pożaru / Dominik Smaga / RMF FM

Płacze cała wieś po nim. Ani nie pił, ani nic. Dobry człowiek. On mi dużo pomagał, bo na nogi nie mogę chodzić. Węgla zniósł, drewna zniósł - wspomina pan Lucjan. I dodaje, że sąsiad przez swoją chorobę miał problem ze znalezieniem pracy.



Nie chcieli go. Bo jak poszedł do śliwek, to go padaczka złapała. Nad jezioro go nie chcieli wziąć, z fabryki go zwolnili, bo choroba - opowiada pan Lucjan. Na krechę dawałem mu butle z gazem, szedłem mu na rękę - mówi sąsiad.

Tak jak inni mieszkańcy Idalina, zapewnia, że będzie się starał pomóc ocalałej z pożaru kobiecie. Ile będę miał sił, to pomogę - dodaje. Wsparcie zapowiada też gmina.



Przyczyny pożaru bada prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Na jej zlecenie w poniedziałek przeprowadzona ma być sekcja zwłok ofiar tragedii.