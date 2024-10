Kacper Gabara, uczeń skierniewickiego "Mechanika", sięgnął ze swoją drużyną po mistrzostwo w zawodach e-sportowych Elisa Masters 2024 w Finlandii. Mimo silnej konkurencji zwyciężyła grupa, która w obecnym składzie gra dopiero od dwóch tygodni.

Wielki sukces ucznia skierniewickiej szkoły / Magdalena Grajnert / RMF FM

xKacpersky - pod takim nickiem w świecie e-sportu (CS2) funkcjonuje Kacper Gabara. To nowy zawodnik fińskiej organizacji ENCE (zajmuje się ona e-sportem). W nowym składzie drużyna Kacpra pokonała w niedzielę w finale zespół światowego rankingu Heroic.

Dziś społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach hucznie przywitała zwycięzcę. To jest Kacper Gabara, o którym usłyszał cały świat - mówiła dyrektorka szkoły, Aldona Bełc.

Mieliśmy mało czasu, ale udało nam się wyeliminować dużo błędów i finalnie popełnialiśmy tych błędów dużo mniej - tłumaczy Kacper.

Mama młodego e-sportowca również śledziła poczynania swojego syna. Oglądałam każdy mecz, z bliskimi, w nerwach, cały czas na telefonie - mówiła w rozmowie z reporterką RMF FM pani Anna. Wierzyłam w syna, że wygra, ale dla mnie to miejsce nie było najważniejsze, bo z każdego bym się cieszyła. Kacper znalazł swoją pasję, odnalazł się w stu procentach. Nie przypuszczałam, że mój syn zrobi taką karierę - dodaje.

Klasa Kacpra nie widuje go na co dzień, bo chłopak jest objęty indywidualnym tokiem nauczania. Dziś była okazja do zadawania mistrzowi pytań i wspólnych zdjęć. Nasza reporterka pytała, jak oceniają oni sukces kolegi.

Od początku wiedziałem, że wygra. Jest bardzo dobrym graczem, zaimponował mi - podkreśla jeden z uczniów. Z naszej szkoły taki chłopak, to jest cudowne - mówiła jedna z dziewczyn. Wiadomo było, że mu się uda, on jest najlepszy! - dodaje kolega z klasy Kacpra.