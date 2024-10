Most Dębnicki w Krakowie w poniedziałek stał się planem filmowym. Część przeprawy została zamknięta dla kierowców, a utrudnienia mają potrwać do wtorku. Z tego powodu od rana w centrum miasta tworzą się korki. W stolicy Małopolski kręcona jest druga części filmu "Vinci".

W takich korkach utknęli w poniedziałkowy poranek kierowcy jadący z południa Krakowa do centrum / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Do wtorku, 22 października, utrudniony będzie ruch na moście Dębnickim. Została zmieniona organizacja ruchu na pasach w kierunku Nowego Kleparza.

Jeden pas ruchu zajmują wielkie maszyny - dźwig, dwie koparki, ciężarówka, widać lampy filmowe. W kierunku Nowego Kleparza tworzy się korek, samochody stoją w kolejce do wjazdu na most, choć filmowcy mają pracować głównie w nocy - relacjonuje reporterka RMF FM.

Autobusy - według MPK - nie notują dużego opóźnienia, bo od kilku do kilkunastu minut - dodaje reporter RMF MAXX.

Zmiany organizacji ruchu na moście Dębnickim

Zmiany w poniedziałek, 21 października (od ok. godz. 6.00 do 19.00):

Zamknięcie jednego, skrajnego, pasa ruchu na fragmencie ok. 1/3 długości mostu, po stronie wschodniej.

Ruch pojazdów w kierunku Nowego Kleparza będzie się odbywał jednym pasem ruchu, ruch w przeciwnym kierunku pozostanie bez zmian.

Zmiany od poniedziałku, 21 października (od ok. godz. 19.00), do wtorku, 22 października (do godzin porannych):

Zamknięcie połowy szerokości mostu na fragmencie ok. 1/3 długości.

Ruch pojazdów zostanie skierowany na drugą stronę i będzie się odbywał dwukierunkowo po jednej jezdni. Droga dla rowerów i pieszych pozostanie otwarta, pojawią się chwilowe wstrzymania ruchu.

Mogą również wystąpić chwilowe przerwy w ruchu dla pieszych i rowerzystów na bulwarach Rodła i Poleskim.

Podane godziny w harmonogramie mogą ulec zmianie.

Kierowcy jadący z południa Krakowa utknęli w poniedziałek o poranku w korkach / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

W Krakowie powstaje druga część "Vinci"

Na stronie Kraków.pl zaznaczono, że utrudnienia na moście Dębnickim są związane z zajęciem pasa drogowego na wniosek podmiotu prywatnego, który uzyskał na tę okoliczność wszelkie wymagane zgody.

Reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk informował już wcześniej, że mowa o zdjęciach do kontynuacji kultowego filmu Juliusza Machulskiego "Vinci", którego akcja działa się właśnie w Krakowie.