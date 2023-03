Policjanci z Przedborza (woj. łódzkie) zatrzymali seryjnego włamywacza. Mężczyzna plądrował prywatne posesje, z których kradł przedmioty codziennego użytku, elektronarzędzia, pieniądze i alkohol. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Jak poinformowała Agnieszka Kropisz z policji w Radomsku, od listopada ub. r. do lutego tego roku na terenie dwóch gmin - Kobiele Wielkie i Wielgomłyny w pow. radomszczańskim - regularnie dochodziło do włamań do domów mieszkalnych i letniskowych. Złodziej dostawał się do środka po wybiciu szyby lub wyłamywaniu zamków.

Mężczyzna kradł czajniki, garnki, elektronarzędzia, sprzęt gospodarstwa domowego i pieniądze. Rabuś chomikował łupy w swoim domu. Poszkodowanych zostało kilka osób, a straty wyniosły blisko 19 tys. zł.

Sprawą seryjnego włamywacza zajmowali się policjanci z Przedborza, którzy zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec gminy Kobiele Wielkie. Został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania.

Policjantom udało się odzyskać część skradzionych przedmiotów. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.