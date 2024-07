Nowoczesny i specjalistyczny ambulans od jutra (5 lipca) będzie wyjeżdżał na pomoc mieszkańcom powiatów: skierniewickiego, brzezińskiego, łowickiego i zgierskiego. Karetka wraz z wyposażeniem kosztowała blisko 860 tys. zł, z czego niecałe pół miliona to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, a ponad 340 tys. zł pokryła Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Od jutra supernowoczesna karetka będzie stacjonowała w Lipcach Reymontowskich na styku czterech powiatów / fot. Tomasz Grala Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego / Materiały prasowe

Nowa, specjalistyczna karetka zasili flotę Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Jej bazą będą Lipce Reymontowskie w powiecie skierniewickim.

Projekt zakupu pojazdu zgłosili do budżetu obywatelskiego sami mieszkańcy. Oddali też na to zadanie ponad 6,5 tysiąca głosów - podkreślała Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Dzięki temu możemy cieszyć się z kolejnego nowoczesnego sprzętu w naszym regionie.

Ambulans marki Volkswagen Crafter wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów oraz klimatyzację postojową. To nowość technologiczna, która pozwala zapewnić stałą temperaturę w przedziale medycznym, co zwłaszcza w czasie upałów znacznie podnosi komfort pacjentów oraz personelu medycznego.

Elektryczne nosze mają udźwig do 318 kilogramów. To znacznie ułatwi pracę zespołu ratowniczego podczas podnoszenia pacjentów, zwłaszcza osób z nadwagą - mówił Krzysztof Janecki, dyrektor naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

W ambulansie znajduje się krzesełko kardiologiczne, które wyposażone jest w system umożliwiający zjazd po schodach. Dzięki temu zespół ratownictwa medycznego nie musi znosić pacjenta.

W karetce jest także urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej. Jest ono wykorzystywane w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i umożliwia prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej również podczas transportu pacjenta do wyspecjalizowanych ośrodków. Dzięki temu pacjent ma większe szanse na przeżycie.

Ambulans będzie pełnił służbę na terenie powiatu skierniewickiego. Będzie wyjeżdżał z Lipiec Reymontowskie.

To styk czterech powiatów: skierniewickiego, brzezińskiego, łowickiego i zgierskiego - mówiła marszałek Skrzydlewska. Dla samorządu województwa łódzkiego to bardzo ważne, że tak specjalistyczny sprzęt trafia nie tylko do Łodzi, ale także do mniejszych miejscowości w województwie i może służyć całemu naszemu regionowi - dodała.