Blisko 5 mln zł zostanie przeznaczone na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w Łódzkiem – poinformował wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Laptopy i komputery stacjonarne otrzyma kilka tysięcy dzieci w regionie.

Do rodzin zgodnie z zapotrzebowaniem trafi ponad 1,6 tys. laptopów, ponad 100 komputerów stacjonarnych, dużo oprogramowania. W mniejszej liczbie dostęp do internetu - podkreślił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Zaznaczył, że pandemia Covid-19 pokazała braki i nierówności w cyfrowym rozwoju kraju oraz problem z dostępnością sprzętu niezbędnego do zdalnej nauki.



Nierówności w cyfrowym rozwoju kraju ma wyrównać rządowy projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR". W jego ramach gmina może otrzymać dofinansowanie na sprzęt komputerowy z akcesoriami i oprogramowaniem, ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego oraz dostęp do internetu.

Pieniądze na sprzęt komputerowy trafią do 53 gmin

W Łódzkiem na ten cel przeznaczono blisko 5 mln zł. Pieniądze mają trafić do 53 gmin, m.in.: do Widawy, Brzezin, Wielunia, Łasku, Wodzieradów, Dalikowa, Poddębic, Szadku, Moszczenicy, Kutna, Zadzimia, Aleksandrowa Łódzkiego, Zelowa, Nowosolnej, Dłutowa, Bełchatowa, Ozorkowa i do Sieradza.



Po uzyskaniu dofinansowania gmina będzie mogła ogłosić przetargi, kupić sprzęt i przekazać szkołom, które rozdysponują sprzęt między kwalifikującymi sie do otrzymania wsparcia uczniami. Sprzęt, który zostanie przekazany rodzinom, będzie ich własnością.