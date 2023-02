100 kg jedzenia i 100 kg... słoniowej kupy - z takimi wyzwaniami musi się zmierzyć opiekun słoni. Orientarium ZOO Łódź szuka nowego opiekuna dla tych wielkich zwierząt.

Opiekun słoni to niezwykle odpowiedzialna i wymagająca praca / lodz.pl / Materiały prasowe

Opiekun słoni to ciężka i wymagająca praca i tu nie wystarczą tylko dobre chęci. Ten, kto do nas dołączy, powinien być sprawny fizycznie i wytrzymały na stres - podkreśla opiekun słoni w Orientarium ZOO Łódź - Ireneusz Dąbrowski.

Praca ze zwierzętami to ciągłe niespodzianki. Nie ma mowy o drapaniu słonia za uchem, czy mizianiu po trąbie - zaznacza Justyna Krakowiak z łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. To dzikie zwierzęta i należy o tym pamiętać - podkreśla.

Obowiązki opiekuna

Do obowiązków nowych opiekunów należeć będzie nie tylko opieka nad zwierzętami, ale też dbanie o wybieg Aleksandra, Taru i Kyana. Szykowanie jedzenia, codzienne karmienia pokazowe, kąpiele.

Jeden słoń potrafi zjeść ponad 100 kg jedzenia w ciągu dnia - a to, co zje potem musi wydalić... Do posprzątania dziennie jest nawet 100 kg odchodów - i to tylko po jednym słoniu - dodaje Ireneusz Dąbrowski.

Przypomnijmy, że w łódzkim ogrodzie mieszkają aż trzy słonie indyjskie.

Stado słoni wkrótce się powiększy

W Orientarium ZOO Łódź przydadzą się kolejne ręce do pracy - szczególnie, że już wkrótce ma tu dotrzeć kolejny słoń. Nowy osobnik do Łodzi przyjedzie prosto z ogrodu w Płocku.

Na razie na terenie łódzkiego zoo mieszka trzech kawalerów. Tu pod okiem najstarszego z samców Aleksandra, mają nauczyć się, jak żyć w stadzie.

Ogród dysponuje największym wybiegiem dla słoni w Europie. Goście Orientarium mogą codziennie obserwować kąpiele tych niezwykłych zwierząt.