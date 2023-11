Choć Łódź znajduje się w czołówce polskich miast pod względem populacji, to ceny nieruchomości pozostają tu na stosunkowo niskim poziomie, w porównaniu do innych dużych aglomeracji. Przez to do miasta licznie ściągają kolejni deweloperzy, dzięki którym rozrasta się rynek pierwotny. To z kolei przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców, poszukujących idealnego miejsca do życia. Która z łódzkich dzielnic będzie najlepsza do zakupu lokalu pod kątem skomunikowania? Przed podjęciem tak ważnej decyzji warto sprawdzić, co dana lokalizacja ma do zaoferowania w zakresie komunikacji i dostępu do punktów handlowo-usługowych oraz placówek kulturalnych i edukacyjnych.

/ Materiały prasowe

Co ciekawe, w latach 60. ubiegłego wieku wprowadzono administracyjny podział miasta na pięć dzielnic. Wyróżniono wówczas: Śródmieście, Bałuty, Górną, Polesie i Widzew. I choć ten podział zniesiono w 1993 roku, to przetrwał on do tej pory w potocznym nazewnictwie oraz świadomości wielu mieszkańców, szczególnie tych ze starszych pokoleń. W której z dzielnic warto zamieszkać? Każda ma wady, ale i mocne atuty. Sprawdź, co zyskujesz, decydując się na zakup mieszkania w danej części Łodzi.

Mieszkania na sprzedaż Łódź - Śródmieście

Łódzkie Śródmieście obejmuje centralny obszar miasta. Mieszkanie tu jest marzeniem niejednej osoby, ale stawki za metr kwadratowy są tu zdecydowanie wyższe niż w przypadku innych części Łodzi, bo centrum to atrakcyjny rejon miasta, oferujący bliskość ośrodków kultury i rozrywki oraz liczne punkty usługowo-handlowe. Mieści się tu wiele zabytków, muzeów, galerii, teatrów, restauracji i klimatycznych pubów, a sercem miasta jest słynna ulica Piotrkowska. Blisko stąd także do wielu wydziałów uczelni wyższych, takich jak Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, czy Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.

Komunikacja w Śródmieściu jest bardzo dobrze rozwinięta - kursują tu liczne autobusy i tramwaje. Oprócz tego, na terenie Śródmieścia mieści się zmodernizowana i jedna z najnowocześniejszych stacji kolejowych w Polsce - Łódź Fabryczna. Z kolei dzięki drodze krajowej nr 14, przechodzącej przez wschodnią część dzielnicy, można łatwo dojechać do autostrady A1, A2 czy drogi ekspresowej S8. Okolica jest też przyjazna miłośnikom rowerów. Właściciele jednośladów mają do dyspozycji liczne ścieżki rowerowe - to dobry sposób na poruszanie się po centrum, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Mieszkania na sprzedaż Łódź - Górna

Górna położona jest na południu Łodzi. Choć największym atutem tej dzielnicy jest bez wątpienia duża ilość terenów zielonych i ośrodków rekreacyjnych, to dla niektórych minusem może być uboga oferta knajp, kin i teatrów. Za to na terenie Górnej funkcjonują dwie uczelnie wyższe Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności oraz Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych WSSM, dlatego to miejsce wybierają często studenci, ale nie tylko, bo ta dzielnica to również dobra opcja dla rodzin z dziećmi i seniorów. Na obszarze Górnej działa zarówno tramwajowa, jak i autobusowa komunikacja miejska, jednak z najdalej położonych osiedli dotarcie do centrum może zająć nawet 50 minut. W dzielnicy mieści się także dworzec kolejowy Chojny oraz stacje kolejowe Dąbrowa i Pabianicka. Co ważne, plan budżetowy na lata 2020-2027 zakłada wykorzystanie ponad 4 mld złotych na inwestycje komunikacyjne na Górnej.

Mieszkania na sprzedaż Łódź - Bałuty

Bałuty to bardzo zróżnicowana, położona w północno-zachodniej części miasta dzielnica, w której znajduje się tak naprawdę wszystko, co potrzebne do codziennego życia. Ten rejon z największą liczbą mieszkańców oferuje zarówno mieszkania w wieżowcach z wielkiej płyty, starszych kamienicach, niskich zabudowaniach jednorodzinnych, jak i nowoczesnych osiedlach wielorodzinnych. Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana ze Śródmieściem, gdyż kursuje tu szereg linii tramwajowych i autobusowych. Bałuty klimatem przypominają trochę centrum - na wyremontowanym Rynku Bałuckim funkcjonują liczne punkty usługowe, warzywniaki, sklepy spożywcze, odzieżowe i wiele, wiele innych. Na terenie dzielnicy działają też ośrodki edukacyjne, jak Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Łódzka Książnica Publiczna. Łatwo stąd także dojechać do wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego. Mieszkańcy Bałut mogą uprawiać aktywności sportowe i zrelaksować się, np. w Parku im. Adama Mickiewicza, Parku Staromiejskim czy Lesie Łagiewnickim.



Mieszkania na sprzedaż Łódź - Widzew

Widzew zajmuje największą część Łodzi, a jednocześnie ma najmniejszą gęstość zaludnienia. Na terenie Widzewa znajduje się sporo bloków z wielkiej płyty, w okolicy powstają też osiedla z zabudową jednorodzinną, większe inwestycje deweloperskie, nie brakuje również domów szeregowych. Choć dzielnica posiada zarówno sieć tramwajów, autobusów, jak i stacje kolejowe, to dojazd do centrum miasta może czasem zająć nawet kilkadziesiąt minut. Z drugiej strony, na terenie Widzewa powstają kolejne biurowce oferujące nowe miejsca pracy, nie brakuje tutaj również punktów handlowo-usługowych, sklepów i szkół. Jeśli dodamy do tego bliskość autostrady A2, to może się okazać, że mieszkańcy nie muszą dojeżdżać codziennie do pracy w innych częściach miastach i ta dzielnica jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.



Mieszkania na sprzedaż Łódź - Polesie

Polesie zlokalizowane jest w zachodniej, malowniczej części Łodzi. Przez wiele osób uważane jest za najatrakcyjniejszą dzielnicę miasta. Mieści się tu wiele terenów zielonych oraz miejsc do wypoczynku i rekreacji, mieszkańcy mogą korzystać z okolicznych ogrodów i zieleńców, np. Parku na Zdrowiu czy Parku im. Poniatowskiego. Na Polesiu zlokalizowane są największe hipermarkety i liczne mniejsze sklepy, a także przychodnie, apteki oraz placówki edukacyjne. Dużą zaletą Polesia jest doskonała infrastruktura drogowa i świetne skomunikowanie z centrum i pozostałymi częściami Łodzi. Na terenie dzielnicy działają też stacje kolejowe Łódź Kaliska oraz Łódź Retkinia, zajezdnia autobusowa MPK na Nowych Sadach, a także Port Lotniczy im. Władysława Reymonta.



Nieruchomości Łódź - gdzie szukać mieszkania na Polesiu?

Właściwie na każdym osiedlu Polesia powstają nowe mieszkania. Łódź, a szczególnie ta dzielnica, oferują sporą bazę lokali z rynku pierwotnego. Swoje inwestycje ma tutaj także Grupa Murapol - obecnie w ofercie dewelopera znajdują się aż 4 projekty mieszkaniowe. To Murapol Argentum przy ul. Srebrzyńskiej (znajdujące się najbliżej centrum), Murapol Osiedle Filo przy ul. Wołowej, Murapol Nowa Przędzalnia przy ul. Wróblewskiego i Murapol Osiedle Faktoria przy al. 1 Maja. Inwestycje są usytuowane w świetnych lokalizacjach, charakteryzujących się bliskością przystanków autobusowych i tramwajowych oraz ważnych szlaków komunikacyjnych, takich jak np. droga krajowa nr 91. Niedaleko inwestycji znajdują się również stacje kolejowe - Łódź Kaliska, Łódź Pabianicka, Łódź Fabryczna.

- Bliskość ścisłego centrum, Manufaktury i słynnej ulicy Piotrkowskiej, duża liczba zieleńców w postaci Parku na Zdrowiu czy Parku Poniatowskiego, historyczno-kulturalny charakter tego miejsca i świetna infrastruktura sprawiają, że Polesie to dobra dzielnica właściwie dla każdego. Dobrze będą czuli się tu zarówno seniorzy i rodziny z dziećmi, jak i studenci, którzy najchętniej wybierają Stare Polesie, z uwagi na dobre skomunikowanie z wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego czy Politechniki Łódzkiej oraz obecnością kampusu Uniwersytetu Medycznego - mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.



Deweloper Łódź - nowoczesne inwestycje z udogodnieniami

Atrakcyjna lokalizacja to niejedyny powód, dla którego warto wybrać inwestycje Grupy Murapol. W standardzie wszystkich mieszkań w łódzkich projektach deweloper przewidział pakiet antysmogowy, zapewniający stały dopływ czystego powietrza do wnętrz, wolnego od zanieczyszczeń, pyłków czy owadów. Z kolei Home Management System wdrożony w budynkach pozwoli lokatorom korzystać z urządzeń typu smart home i sterować ogrzewaniem, oświetleniem czy zaworami wody. Dodatkowo, na terenie Murapol Osiedla Faktorii, Murapol Argentum i Murapol Osiedla Filo zaprojektowano stacje ładowania samochodów elektrycznych dla właścicieli niskoemisyjnych środków transportu.

Nie można też nie wspomnieć o nowoczesnym designie klatek schodowych i części wspólnych w nowych budynkach inwestycji, które zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu laminowanych paneli meblowych, trwałych gresów i wysokiej jakości tynku mozaikowego. W holach wejściowych Grupa Murapol montuje też duże lustra oraz estetyczne skrzynki pocztowe.