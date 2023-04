Do zbiorów Muzeum Miasta Łodzi wróciło - po zakończeniu prac konserwatorskich - siedem krzeseł z oryginalnego wyposażenia pałacu rodziny Poznańskich. Meble z monogramem "P" można oglądać na ekspozycji placówki mieszczącej się w dawnym pałacu fabrykanta.

Do zbiorów Muzeum Miasta Łodzi wróciły odrestaurowane krzesła Izraela Poznańskiego / Muzeum Miasta Łodzi /

Odrestaurowane meble wykonane są z drewna dębowego i pokryte skórą barwioną na kolor czerwony. Zostały wykonane na przełomie XIX i XX wieku. W prawym rogu wyciśnięto monogram "P", czyli symbolem rodziny Poznańskich. Ozdobna litera jest otoczona ornamentem z liści i owoców. Charakterystyczny monogram był często używany przez Izraela Poznańskiego. W pałacu przy ul. Ogrodowej 15 taki symbol można zauważyć w wielu pomieszczeniach, zarówno tych reprezentacyjnych, jak i apartamentach prywatnych.

Przez ostatnie lata nieliczne zachowane elementy oryginalnego wyposażenia zabytkowej rezydencji łódzkiego "króla bawełny" nie były prezentowane w Muzeum Miasta Łodzi (MMŁ), ze względu na ich zły stan. Podczas prac konserwatorskich oczyszczono metalowe elementy krzeseł i zabezpieczono je przed korozją. Skórzane obicia siedzisk zostały oczyszczone mechanicznie i chemicznie oraz uzupełniono ubytki lica skóry.

Jak poinformowała dyrektor muzeum Magda Komarzeniec, prace konserwatorskie kosztowały blisko 68 tys. zł.

To są zawsze bardzo kosztowne działania, ale co kilka lat są one nieuniknione. A krzesła, które poddaliśmy konserwacji są wyjątkowo ważne dla nas, dla historii tego miejsca, bo należały do rodziny Poznańskich - podkreśliła.

Krzesła są świadectwem czasów rodziny Poznańskich oraz przypominają o burzliwych losach Łodzi. Dwa siedziska wyróżniają się za sprawą znakowania wypalonego na tylnej części oparcia. Przedstawia traktor w ramce, poniżej którego umieszczono litery: P.P.T i M.R./Centrala. To nazwa Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych, powołanego do życia w 1945 roku. Siedziba organizacji mieściła się w kamienicy przy al. Tadeusza Kościuszki 46.

Podczas urządzania gabinetów dla pracowników prawdopodobnie zadecydowano o przeniesieniu tam mebli z pałacu przy ulicy Ogrodowej. Nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach krzesła wróciły na Ogrodową. Przypuszczamy, że decyzja ta zapadła w momencie przeniesienia zarządu centrali do stolicy. Wtedy krzesła musiały zostać oddane do pałacu - dodała Komarzeniec.

Meble można zobaczyć w wielkiej jadalni na I piętrze pałacu rodziny Poznańskich. W ramach obchodzonego w tym roku 120-lecia zabytku MMŁ zaprasza mieszkańców i turystów na oprowadzania po wnętrzach pałacu pod hasłem "Zapraszamy na salony". Oprowadzania organizowane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

Dawny pałac łódzkiego fabrykanta Izraela Poznańskiego to jeden z najbardziej efektownych budynków w Łodzi. Pochodzi z końca XIX wieku. Wystrój sal pałacowych ma charakter eklektyczny i nawiązuje do stylów drugiej połowy XIX w. przy zastosowaniu dekoracji secesyjnej. Od czasów I wojny światowej był wielokrotnie przebudowywany i często zmieniał właścicieli; obecnie jest siedzibą Muzeum Miasta Łodzi.