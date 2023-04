"Na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo" - to będzie motyw przewodni przyszłej wystawy w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Właśnie ogłoszono konkurs na koncepcję tej ekspozycji. Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - zarówno indywidualnie jak i w zespole. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano kwotę 4 mln złotych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował, że konkurs ogłoszony 31 marca 2023 roku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ .

4 mln złotych dla zwycięzcy konkursu

Jak powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, "mamy zabezpieczone finansowanie dla tego kluczowego dla nas projektu". Czekamy także na podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współprowadzenia Muzeum oraz współfinansowania tej inwestycji, co - mamy nadzieję - wydarzy się już wkrótce. A tymczasem zapraszamy do udziału w konkursie na zaprojektowanie kształtu "serca" nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, bo taką rolę w placówkach muzealnych odgrywają wystawy stałe - podkreślił marszałek.

Jak informują organizatorzy konkursu, zwycięzca konkursu, którego koncepcja zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy, jako najlepsza, stanie przed szansą podpisania umowy na realizację opracowania pełnej dokumentacji projektowej wystawy. Maksymalne wynagrodzenie za realizację tego zadania wynosi 4 mln złotych. Zarówno konkurs, jak i opracowywana dokumentacja projektowa, finansowane są ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Opracowanie dokumentacji uzyskało również wsparcie finansowe w ramach programu Infrastruktura Kultury, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - podano.

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki podkreślił, że "motywem przewodnim, mottem ekspozycji stałej nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, jest hasło: Na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo".

Jak dodał, "nawiązuje ono bezpośrednio do fenomenu historii Poznania i Wielkopolski, pracy organicznej, do wyjątkowej drogi do Niepodległości Wielkopolan, którzy umiłowanie wolności zapisane mają w swoim DNA".

Gdzie znajdzie się wystawa?

Urząd Marszałkowski przypomniał, że wystawa stała o powierzchni 3 tys. metrów kw. mieścić się będzie w nowym gmachu instytucji, który zostanie wybudowany w historycznym sąsiedztwie Wzgórza św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu, gdzie spoczywają m.in. prochy generała Stanisława Taczaka, pierwszego naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Wystawa stała, ale i całe Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, zgodnie z harmonogramem mają być gotowe do grudnia 2026 roku. Szacowana obecnie wartość inwestycji opiewa na kwotę 375 mln zł i po podpisaniu stosownej umowy ma być współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego.

Zadania postawione przed uczestnikami konkursu związane są przede wszystkim z zaprojektowaniem przestrzeni wystawienniczych poświęconych najważniejszym, spektakularnym wydarzeniom zwycięskiej insurekcji oraz ich następstwom w odrodzonej już Ojczyźnie. Nad harmonogramem prac konkursowych będzie czuwał specjalnie powołany w tym celu Sąd Konkursowy. W jego skład wchodzą osoby posiadające bogate doświadczenie w przygotowywaniu wielkoskalowych, nowoczesnych ekspozycji zarówno od strony koncepcyjnej, merytorycznej, realizacyjnej oraz w zarządzaniu inwestycjami o podobnym zakresie i tematyce - podał urząd marszałkowski.

Kto wchodzi w skład Sądu Konkursowego?

W skład Sądu Konkursowego wchodzą: Robert Supeł (Przewodniczący Sądu Konkursowego), Sebastian Tyrakowski (zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni, Wiceprzewodniczący Sądu), Sędziowie Referenci: dr hab. Rafał Górczyński (prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Agnieszka Kuchcińska-Kurcz (Kierownik Oddziału Centrum Dialogu Przełomy / Muzeum Narodowe w Szczecinie), architekt Szczepan Wroński (pracownia WXCA, projektant budynku nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego), dr Piotr Grzelczak (współautor scenariusza wystawy, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, "Kronika Miasta Poznania").

Członkami Sądu są ponadto: dr hab. Andrzej Betlej (prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu), Tomasz Łęcki (Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu), dr Justyna Makowska (Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania), Włodzimierz Mazurkiewicz (Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego), oraz Przemysław Terlecki (Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości).

Terminy

Ostateczny termin wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 12 maja 2023 r., a termin składania pracy konkursowej wyznaczono na 25 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z otwarciem wystawy prac konkursowych zaplanowano na 15 września 2023 r.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.