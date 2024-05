Jedna osoba nie żyje, a co najmniej kilka zostało rannych po tym, jak samolot linii Singapor Airlines lecący z Londynu do Singapuru wpadł w silne turbulencje. Maszyna została przekierowana do Bangkoku, gdzie lądowała.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Boeing 777-300ER linii Singapore Airlines leciał z Londynu do Singapuru. Na pokładzie było 211 pasażerów i 18 członków załogi. Samolot wpadł w silne turbulencje. Zginęła jedna osoba, co najmniej kilka jest poszkodowanych. Maszyna lądowała ostatecznie w Bangkoku. Linie lotnicze przekazały, że współpracują z władzami Tajlandii, by zapewnić pomoc medyczną pasażerom. Wysyłają też dodatkową pomoc do Bangkoku. Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się na pokładzie samolotu. Kawalkada karetek pogotowia Na filmie opublikowanym przez lotnisko w Bangkoku można zobaczyć kawalkadę karetek zmierzających w kierunku samolotu.



Tajlandzkie służby migracyjne poinformowały, że personel medyczny wszedł na pokład samolotu, aby ocenić obrażenia pasażerów, nie mógł jednak potwierdzić liczby rannych. Według danych portalu FlightRadar24 samolot w przeciągu trzech minut obniżył lot z 37 tys. (ponad 11 km) do 31 tys. stóp (ok. 9,5 km) - podaje agencja AP. Przez niecałe 10 minut maszyna pozostawała na tej wysokości, po czym znów gwałtownie obniżyła lot. Niecałe pół godziny później samolot wylądował w Bangkoku. Ekspert: Obrażenia odnoszone w wyniku turbulencji są stosunkowo rzadkie Obrażenia odnoszone w wyniku poważnych turbulencji są stosunkowo rzadkie, jednak takie turbulencje mogą mieć dramatyczne konsekwencje - mówi w rozmowie z BBC ekspert lotniczy John Strickland. Załogi samolotów mają narzędzia, dzięki którym są w stanie przewidzieć wystąpienie turbulencji. Są również przeszkolone, jak zachowywać się w takim przypadku. Nie bez powodu linie lotnicze zalecają, by w czasie lotu mieć zapięte pasy - dodał Strickland.