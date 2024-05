Śledztwo w sprawie śmierci 4-letniej dziewczynki w Zagórzanach w woj. małopolskim wszczęła prokuratura w Gorlicach. Zarzut zabójstwa dziecka usłyszała 40-letnia matka.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W poniedziałek w Zagórzanach pod Gorlicami w woj. małopolskim policja znalazła w domu ranne 40-latkę i jej czteroletnią córkę.

Zobaczył je przez okno członek rodziny i to on zawiadomił służby, które siłowo dostały się do lokalu.

Kobieta została przewieziona do szpitala w Gorlicach, a jej córka została zabrana przez śmigłowiec LPR. Niestety, życia dziecka nie udało się uratować.

Dochodzenie w sprawie śmierci dziecka wszczęła gorlicka prokuratura. Zarzuty w tej sprawie usłyszała matka.

Wszczęliśmy śledztwo o przestępstwo z art. 148 par. 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwo. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów matce dziewczynki - przekazał zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach Sławomir Korbielak.

40-latka nadal przebywa w miejscowym szpitalu pod nadzorem policjantów.

Na środę w zakładzie medycyny sądowej w Krakowie jest zaplanowana sekcja zwłok jej 4-letniej córeczki.

Śledczy mają nadzieję, że da odpowiedź na pytanie o przyczynach zgonu dziewczynki.

Prokuratura zamierza wnioskować do sądu o areszt tymczasowy dla matki.