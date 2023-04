​Po kilkuletnim remoncie w Zakopanem ponownie otwarto Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Wcześniej, przez 50 lat, mieściło się ono w dawnym mieszkaniu autora "Przygód Koziołka Matołka". Teraz zajmuje cały budynek willi "Opolanka", w której spędził ostatnie lata swojego życia - informuje koordynatorka projektu przebudowy muzeum Kinga Nędza-Sikoniowska.

Dziś otwarto Muzeum Kornela Makuszyńskiego / Maciej Pałahicki / RMF FM

Właśnie w Willi Opolanka od 1934 roku już z drugą żoną, z panią Janiną Gluzińską, przyjeżdżali tutaj, żyli i mieszkali. Zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, kiedy w czasie wojny bomba uszkodziła bardzo poważnie warszawskie mieszkanie - stracił ogromną część biblioteczki, dużą część rękopisów i dzieł sztuki - przenieśli się tutaj już na stałe - mówi Kinga Nędza-Sikoniowska.

Dlaczego Zakopane? Dlatego, że oczywiście Koziołek Matołek bywał tutaj, jeździł na nartach, ciągnęło go również pod Tatry - śmieje się koordynatorka.

W dawnym mieszkaniu autora "Przygód Koziołka Matołka" / Maciej Pałahicki / RMF FM

O historii mieszkania Kornela Makuszyńskiego

Muzeum przyciągało także dzieci, ale nie bardzo miały w nim co zwiedzać - mówi Michał Murzyn dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, którego częścią jest muzeum pisarza.

Jak wyjaśnia, "kiedyś to było niewielkie mieszkanie". Mieszkanie po Kornelu Makuszyńskim, było to muzeum biograficzne. Trudne do zwiedzania dla dzieci, mało atrakcyjne w taki sposób. Mieszkali tu lokatorzy, budynek był przez wiele lat nieremontowany. Dzisiaj cały budynek jest własnością Muzeum Tatrzańskiego, cały udostępniony zwiedzającym - mówi Michał Murzyn.

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego dodał, że "stworzone zostały przestrzenie sali edukacyjnych dla dzieci - dzieci, które odwiedzały najczęściej autora Koziołka Matołka". Mieszkanie zostało tak, jak było, natomiast pojawiły się dwie nowe części sali wystawowej, które opowiadają o Zakopanem literackim - Makuszyński w szerszym kontekście - podkreślił Michał Murzyn.

Dzieciom z przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego, które zaproszono na otwarcie muzeum ich patrona, nowa aranżacja wyraźnie przypadła do gustu. Podobnie jak książki Makuszyńskiego.