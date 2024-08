Wymienią nawierzchnię na ulicach: Aleksandrowskiej, Piłsudskiego i Rokicińskiej w Łodzi. W tym tygodniu rozpoczną się prace na trzech ważnych ulicach w mieście. Na czas remontu nie zostaną wyłączone z ruchu. Prace będą prowadzone w czasie, gdy ulicami będą jeździły samochody, a to oznacza, że należy spodziewać się utrudnień.

Panorama Łodzi na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Jedne z ważniejszych tras w Łodzi: Aleksandrowska, Piłsudskiego i Rokicińska - dostaną nowe nawierzchnie. Zanim jednak będzie lepiej, musi być gorzej i to oznacza utrudnienia dla kierowców.

Remontowana będzie nawierzchnia ul. Aleksandrowskiej od Bielicowej do Swojskiej. Natomiast na Rokicińskiej drogowcy pojawią się na odcinku od Wałowej do Malowniczej oraz na Al. Piłsudskiego od Przędzalnianej do Wodnej.

Na tej pierwszej drodze prace obejmą jezdnię w kierunku centrum. Zostanie sfrezowana stara nawierzchnia i na całej szerokości ułożony nowy asfalt.

Na ul. Rokicińskiej - tam, gdzie są dziury i spękania - ułożony zostanie nowy asfaltowy dywanik. Z kolei na Al. Piłsudskiego cały, krótki odcinek (od Przędzalnianej do Wodnej) zyska nową nawierzchnię.

Roboty mają potrwać około 2 tygodni.