Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło do pożaru, a następnie wybuchu. Wezwana została straż pożarna, a mieszkańcy kamienicy ewakuowani. Podczas akcji gaśniczej doszło do wybuchu. Niestety dwóch uczestniczących w niej strażaków zginęło. Obrażenia ciała w wyniku zdarzenia doznało 11 strażaków oraz 3 osoby cywilne - mówi prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.



Kluczowe w tej sprawie będzie uzyskanie opinii z zakresu pożarnictwa. Aktualnie w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną oględziny kamienicy z udziałem biegłego. Równolegle dziś odbędą się sekcje zwłok - dodał prokurator.

Budynek monitorowany skanerami 3D

Bardzo wstępne oględziny na miejscu prowadzą już policjanci. Dzisiaj po zakończonej akcji specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza zaczyna wstępne oględziny. Ze względu na stan budynku i zagrożenie, jakie mogłoby to powodować, musi się to odbywać z zewnątrz - wyjaśniał nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.