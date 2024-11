Nie żyje 47-latek, który w poniedziałek podpalił się przed krakowską kurią - przekazała RMF FM Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mężczyzna zmarł w szpitalu, do którego trafił w ciężkim stanie.

Napis na budynku kurii wykonany przez 47-latka przed podpaleniem / Fot. Jan Graczyński / East News

Straż pożarna informowała, że 47-letni mężczyzna podpalił się ok. godz. 4:20 przed gmachem kurii przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Po ugaszeniu go przez świadków został przetransportowany do szpitala. Miał oparzenia IV stopnia. Wieczorem policja przekazała informację o jego śmierci.

Policja ustaliła, że 47- latek pochodził z jednej z podkrakowskich miejscowości. Motywy działania mężczyzny nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że tuż przed podpaleniem się, na budynku kurii namalował on napis "św. Piotr 2009-2024".

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję i prokuraturę.