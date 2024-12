Mieszkańcy Mogilan w Małopolsce zablokują w sobotę zakopiankę w miejscowości Gaj. To efekt planów budowy linii kolejowej Kraków-Myślenice. W związku inwestycją konieczne będzie wyburzenie wielu domów, a pozostałe mogą stracić na wartości.

Zakopianka w małopolskich Mogilanach na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Mieszkańcy podkrakowskich Mogilan zablokują w sobotę zakopiankę w miejscowości Gaj między 10.00 a 13.00. Będą protestować przeciwko planowanej budowie linii kolejowej, która ma połączyć Kraków z Myślenicami. Zdaniem protestujących niepotrzebnie zburzonych zostanie wiele domów, a linia będzie przebiegać zbyt blisko innych posesji.

Sprawa dzieli jednak mieszkańców Mogilan. Część z nich przekonuje, że mimo wyburzeń trasa jest bardzo potrzebna.

Ja jestem za budową. Trzeba się godzić i robić takie rzeczy z rozsądkiem. Będzie można wszędzie dojechać szybciej. Tu samochodów jest coraz więcej, więc pociąg bardzo się przyda - mówiła nam jedna z mieszkanek.

W ogóle niepotrzebne to. Będą wyburzać całkiem dobre domy - mówił inny mieszkaniec. Przede wszystkim tyle nowych domów idzie do rozbiórki. A do tego boimy się huku. To będzie masakra, jak to wybudują - dodawali w rozmowie z reporterem RMF FM przeciwnicy budowy.

Protestujący żądają między innymi przeprowadzenia pełnych konsultacji społecznych w sprawie budowy. Ich zdaniem dotychczasowe rozmowy w sprawie projektów nie były wystarczające.