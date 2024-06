Specjaliści z Politechniki Krakowskiej mają przygotować projekt aranżacji zieleni na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Wskażą też, ile drzew i jakich gatunków można zasadzić. Wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur podkreślił, że to miejsce wyjątkowe i wymaga wyjątkowego podejścia.

Donice z drzewami tymczasowo ustawione na Rynku Głównym / Shutterstock

Ważne jest, żeby pogodzić bardzo silnie artykułowaną przez mieszkańców potrzebę sadzenia drzew z wymogami tego wyjątkowego miejsca, tkanki historycznej i archeologicznej - mówił wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur.

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej, biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę i zieleń, krajobraz, osie widokowe oraz konieczność ochrony historycznej zabudowy mają przygotować kompletną dokumentację.

Trzeba też pamiętać, że wygląd Rynku Głównego zmieniał się w historii. Wiemy ze źródeł, że w 1908 r. rosły tu 172 drzewa, dziś jest ich około stu - przypomina prof. Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, członkini zespołu projektowego.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata podkreślał, że realizatorami zadania będą najwyższej klasy specjaliści z Wydziału Architektury PK.

Naukowcy będą pracować w trzech zespołach. Pierwszy zajmie się kwestią doboru, pielęgnacji i utrzymania drzew; drugi ma przygotować uwarunkowania krajobrazowo-widokowe i wytyczne kompozycyjne dotyczące zieleni, a trzeci ma uwzględnić wszystko to, co jest historyczną podziemną strukturą rynku i jest chronione prawem m.in. wpisem do gminnej ewidencji zabytków i jako obiekt z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Po analizie specjaliści wskażą, ile i jakie gatunki drzew mogą być zasadzone na płycie Rynku Głównego. Wstępna koncepcja ma być gotowa do końca roku, projekt techniczny w 2025 roku.

Rynek Główny staje się swoistym biegunem ciepła. To jest jedno z miejsc, które w Krakowie jest zabetonowane. Latem ciężko jest tutaj wytrzymać. Jestem optymistą. Myślę, że ta liczba drzew, które pojawią się na Rynku, realnie wpłynie na wygląd tego miejsca - mówił Krzysztof Kwarciak, radny dzielnicowy ze Zwierzyńca, autor zgłoszonego do BO projektu "Posadźmy drzewa na rynku". Zieleń ma zapraszać po prostu mieszkańców, żeby też tutaj spędzali swój wolny czas - dodał.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe drzewa na płycie Rynku Głównym zostaną posadzone na przełomie 2025 i 2026 roku.