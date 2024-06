W ten weekend Kraków stanie się stolicą smoków, a ulice miasta wypełnią się kolorowymi postaciami, muzyką i radością. Wszyscy, którzy kochają smoki, nie mogą tego przegapić! Zapraszamy o na 23. Wielką Paradę Smoków.

/ Anna Kaczmarz

Na dwudniowe smocze święto składają się trzy wydarzenia. W sobotę i niedzielę organizatorzy zapraszają na Smoczy Piknik Rodzinny odbywający się na Bulwarze Czerwieńskim. Na uczestników czekać będą stanowiska partnerów wydarzenia, gry, zabawy, animacje i konkursy, w których będzie można zdobyć drobne upominki.

Najbardziej widowiskową częścią wydarzenia, na którą czekają niezliczone tłumy mieszkańców miasta i turystów, jest sobotnie Wielkie Widowisko Plenerowe w zakolu Wisły pod Wawelem. Ogromne, smocze postaci z lekkością przesuwać się będą przed oczyma tysięcy osób, wśród zapierających dech efektów świetlnych i laserowych oraz przy zachwycającej muzyce. Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczne widowisko będzie miało proekologiczną formułę.

Wielkie Widowisko Plenerowe w zakolu Wisły pod Wawelem / Anna Kaczmarz / Materiały prasowe

Myślę, że wiele osób bardzo się cieszy, że smoki wracają i wieczorne wydarzenie odbędzie się w pełnym kształcie. Tak, jak we wszystkich edycjach, także i w tej dodamy nowe elementy, które uatrakcyjnią ten wieczór i zaskoczą widownię - podkreśla Adolf Weltschek, reżyser widowiska.

Smoki bywają nieobliczalne - dodaje Przemysław Keller z Teatru Groteska, który od kilkunastu lat animuje smoki. Kiedyś byliśmy w trójkę na tratwie, mieliśmy wielkiego smoka, który nagle zaczął spadać głową w dół, zanurzył się w Wiśle, ale wyglądało to jakby pił wodę z rzeki. Czasami trzeba improwizować - uśmiecha się.

W tym roku będą drony z fajerwerkami, flightboard, czyli akrobacje na wodzie - opowiada.

Ubiegłoroczna Parada Smoków / Anna Kaczmarz / Materiały prasowe

W niedzielę w samo południe z Plant wyruszy Parada Smoków. W barwnym korowodzie weźmie udział ponad 1000 dzieci, animujących własnoręcznie wykonane smoki. Spośród wszystkich niezwykle oryginalnych i pomysłowych stworów jury wybierze tego najpiękniejszego. Tegoroczna Wielka Parada Smoków odbywa się pod hasłem "smoki bajek, baśni i powieści".

Teksty kultury są pełne smoczych postaci. Bardzo mi zależy na tym, żeby te osoby, które lubią to nasze wydarzenie, sięgnęły także do swojej ulubionej literatury, a może sięgnęły po tę literaturę, które jeszcze nie czytały, żeby spróbować znaleźć tam postać smoka - mówi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.

Wielka Parada Smoków organizowana jest przez Teatr Groteska. I to w jej pracowniach powstało wiele słynnych postaci, które potem widzieliśmy na ulicach miasta. Tam też są naprawiane.

To bezcenne widzieć jak dzieci i dorośli cieszą z tego, co stworzymy i co przygotują najmłodsi biorący udział w konkursie - mówią dziennikarce RMF FM panie Justyna i Maria z pracowni Teatru Groteska.

Smoki są tak duże, że czasami ogon wystaje poza pracownię. Są grzeczne, nie zioną ogniem, gdy je naprawiamy - dodają z uśmiechem.

Swojego smoka od lat przygotowują uczestnicy Akademii Plastycznej w Centrum Kultury Podgórza. W tym roku nasz smok nazywa się Fuchur. Jest inspirowany kultową powieścią fantasy dla dzieci i młodzieży pt. "Niekończąca się historia". Ma ogromną białą głowę z pięknymi rubinowymi oczami, srebrno-białe wąsy, duże cztery łapy i ogon z frędzlami, choć nie ma skrzydeł potrafi wysoko i szybko latać. Będzie potrzebował dużej liczby osób, które go będą nieść i animować - opowiada RMF FM Joanna Pieczonka z Centrum Kultury Podgórza.

Pani zrobiła szablony z drutów, dzieci poprzyklejały gazetki, a starsze dzieci je malowały - zdradza nam kulisy powstawania figury Marysia, uczestniczka Akademii Plastycznej w Centrum Kultury Podgórza.

Wideo youtube

A więc... ci co zieją i latają na paradę zapraszają!

SMOCZY PIKNIK RODZINNY (Bulwar Czerwieński)

8 czerwca (sobota), godz. 10:00 - 20:00

9 czerwca (niedziela), godz. 10:00 - 19:00





WIELKIE WIDOWISKO PLENEROWE NA WIŚLE (zakole pod Wawelem)

8 czerwca (sobota), godz. 22:00

PARADA SMOKÓW

9 czerwca (niedziela), godz. 12:00

Z Plant ulicą Grodzką na Rynek Główny