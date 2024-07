W przyszłą środę metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski kończy 75 lat. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostanie na urzędzie do czasu mianowania przez papieża Franciszka jego następcy. Abp Jędraszewski informuje o tym w specjalnym komunikacie skierowanym do diecezjan.

Abp Marek Jędraszewski / Łukasz Gągulski / PAP

O piśmie abp. Marka Jędraszewskiego jako pierwszy napisał portal lovekrakow.pl. Komunikatu nie ma na razie na stronie Archidiecezji Krakowskiej. Ma on zostać opublikowany w sobotę, a w niedzielę księża odczytają go w kościołach - dowiadujemy się nieoficjalnie.

"Aż do chwili, gdy mianuje mojego następcę"

Pismo datowane jest na środę 17 lipca i składa się z zaledwie trzech akapitów.

W pierwszym z nich abp Marek Jędraszewski przypomina o złożeniu rezygnacji z urzędu arcybiskupa metropolity krakowskiego z racji osiągnięcia wieku 75 lat (co nastąpi 24 lipca 2024 r.). Abp Jędraszewski złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka w dniu 19 czerwca.

Kluczowy jest drugi akapit. Metropolita krakowski informuje w nim wiernych:

"Pragnę Was moi Drodzy powiadomić, że Ojciec Święty przyjął moją rezygnację, prosząc jednocześnie, abym nadal pełnił dotychczasowy urząd biskupa diecezjalnego aż do chwili, gdy mianuje mojego następcę".

Kiedy biskupi przechodzą na emeryturę?

Nie jest to zaskakująca informacja: gdyby abp Jędraszewski miał opuścić urząd arcybiskupa krakowskiego zaraz po swoich 75. urodzinach, nazwisko jego następcy poznalibyśmy już wcześniej.

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem kanonicznym biskupia emerytura zaczyna się, kiedy duchowny kończy 75 lat.

Jest to jednak pierwsze oficjalne potwierdzenie faktu, iż urzędowanie abp. Marka Jędraszewskiego zostanie przedłużone do czasu zatwierdzenia przez Watykan jego następcy. Trudno na razie powiedzieć, jak długo to jeszcze potrwa.

"Mając ufność, że Opatrzność Boża pozwoli nam się cieszyć darem jedności w dziele krzewienia wiary, zachęcam do modlitwy w intencji Papieża i Kościoła Krakowskiego" - kończy swój komunikat metropolita.

Trzy nazwiska

Papież Franciszek wybierze następcę abp Jędraszewskiego z krótkiej listy - tzw. terno - zawierającej trzy nazwiska, sporządzonej przez Episkopat.

Arcybiskup Jędraszewski został metropolitą krakowskim w styczniu 2017 r. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Stanisława Dziwisza, który zrezygnował po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Abp Jędraszewski był wcześniej metropolitą łódzkim.