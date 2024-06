"Arcybiskup. Kim jest Marek Jędraszewski" to nowa książka Tomasza P. Terlikowskiego. Ukazuje się dziś nakładem Wydawnictwa Znak.

Skandaliczną wypowiedź abpa Marka Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie" słyszeli niemal wszyscy, podobnie jak o walce z "ideologią LGBT", singielstwem i ekologizmem. Dla jednych arcybiskup Marek Jędraszewski jest "duchownym niezłomnym", nawet na miarę nowego Prymasa Tysiąclecia. Inni zarzucają mu zażyłość z politykami i nazywają prześmiewczo "piskupem", kapelanem prawicy i niebezpiecznym ideologiem.

Ci pierwsi zwracają uwagę na wiarę, odwagę i wykształcenie Jędraszewskiego. Ci drudzy wypominają liczne homofobiczne wypowiedzi oraz kompletny brak umiejętności kontaktu z duchownymi i dwór, który go otacza.

Tomasz Terlikowski śledzi kulisy kościelnej kariery arcybiskupa Jędraszewskiego oraz jego powiązania z najważniejszymi i najbardziej wpływowymi osobami w Kościele. To dziennikarskie śledztwo, które pozwala spojrzeć szerzej na Kościół z jego pełną zależności strukturą. Opowieść o tym, jak ludzie dochodzą do władzy w Kościele, kim są, jakim kosztem się to odbywa.