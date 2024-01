Trwa przebudowa ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. W czwartek, 1 lutego wprowadzony zostanie kolejny etap zmian w organizacji ruchu. Zamknięty zostanie odcinek na fragmencie od ul. Małej do Filharmonii.

Kolejne zmiany czekają kierowców z powodu remontu ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. Zamknięty zostanie fragment drogi od ul. Małej do Filharmonii.

Dojazd do posesji zlokalizowanych na odcinku od ul. Małej do Fiharmonii nie będzie możliwy. Dostawy do wszystkich lokali odbywać się będą wyłącznie pieszo od ul. Małej lub od ul. Straszewskiego.

Wszystkie pojazdy zostawione na tym odcinku zostaną odholowane, w związku z tym ZDMK prosi o przeparkowanie swoich samochodów do 31 stycznia. W zależności od warunków pogodowych taka organizacja ruchu planowana jest do końca kwietnia.

W następnym etapie, zamknięcie dla ruchu samochodowego dotyczyć będzie odcinka ul. Zwierzynieckiej - od ulicy Małej do skrzyżowania ulic Retoryka i Powiśle.