Krakowscy kierowcy znowu będą mieć trudniej. Od jutra z powodu remontu ul. Kościuszki zamknięte zostanie całkowicie skrzyżowanie ulic Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Fatalne wieści dla krakowskich kierowców. Od jutra, 13 stycznia, zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w rejonie Salwatora.

Zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi.

Na skrzyżowaniu prowadzone będą prace związane z wymianą sieci wodociągowej i ciepłowniczej oraz jego gruntowną przebudową. Na tę chwilę nie możemy powiedzieć jak długo to będzie trwało, to wszystko będzie uzależnione od warunków pogodowych, to nie jest zamknięcie weekendowe czy kilkudniowe, ale chcielibyśmy zakończyć to do końca lutego - powiedział nam Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.



/ krakow.pl /

Zamknięty zostanie całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. Tadeusza Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie wjazd jedynie dla autobusów dojeżdżających do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko klasztoru norbertanek oraz dojazd do samego klasztoru.

Dojazd do ul. św. Bronisławy będzie zapewniony z kolei od strony ul. Księcia Józefa.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z nową organizacją ruchu linia autobusowa nr 109 zmieni swoją trasę. Autobusy będą kursować z Bielan do pętli na osiedlu Podwawelskim:

"Bielany" - ... - przystanek "Salwator", most Zwierzyniecki, ul. Zielińskiego, ul. Monte Cassino, rondo Grunwaldzkie - "Os. Podwawelskie" .

Na zmienionym odcinku autobusy będą zatrzymywać się na przystankach: "Malczewskiego" 02/03, "Zielińskiego" 03/04, "Kapelanka" 03/06, "Szwedzka" 02 (tylko w kierunku os. Podwawelskiego), "Rondo Grunwaldzkie" 03/05 i "Os. Podwawelskie". Przystanki "Dom Zwierzyniecki" 72 i "Przegon" 73 pozostaną bez obsługi.

Przypomnijmy, że termin zakończenia remontu na Zwierzynieckiej i Kościuszki zaplanowano na sierpień przyszłego roku.