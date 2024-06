Od wtorku rano do czwartkowego popołudnia, do jednego pasa zostanie zwężona każda z jezdni drogi krajowej numer 7 w Głogoczowie koło Krakowa. Utrudnienia są związane z budową kładki dla pieszych.

Budowa kładki na zakopiance / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Od wtorku (18 czerwca) od godz. 8.30 do czwartku (20 czerwca) do godz. 15.30, będzie obowiązywało zwężenie DK7. Podobne utrudnienia będą też w przyszłym tygodniu, również od wtorku do czwartku. Będziemy podwieszać deskowanie na konstrukcji kładki - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Sześć metrów nad ziemią

Kładka nad zakopianką zastąpi dotychczasowe przejście dla pieszych koło przystanku Głogoczów Podlesie. Powstaje ona na trzech podporach - dwie są po obu stronach zakopianki, a trzecia w środku, między jezdniami. Konstrukcja będzie miała 3,4 m szerokości i 33,5 m długości i będzie zlokalizowana sześć metrów nad drogą. Wejście na kładkę będzie dostępne za pomocą schodów i wind.



Koszt inwestycji to 5,4 mln zł. Zdaniem GDDKiA nowa kładka zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo.

Dla bezpieczeństwa pieszych

Kładka w Głogoczowie to jedna z kilku inwestycji, które realizuje GDDKiA dla pieszych przechodzących przez zakopiankę. Bliżej Krakowa, w Libertowie, do 2027 roku powstaną trzy kładki w ramach przebudowy tej drogi (obok skrzyżowania DK7 z ul. Świetlistą, w pobliżu przystanku autobusowego Góra Libertowska, przy skrzyżowaniu z ul. Rumianą i ul. Przylesie).

Inwestycje na zakopiance



Niespełna 1,5 km na północ od przejścia w Głogoczowie powstanie kolejna kładka, w Mogilanach. Prace już trwają. Wkrótce zacznie się budowa węzła drogowego w Krzyszkowicach - częścią tej inwestycji jest budowa tunelu pod DK7, który będzie służył pieszym. Ostatnia kładka powstaje w Myślenicach, w pobliżu przystanku autobusowego Tarnówka i dawnego Cmentarza Żydowskiego. Ten obiekt powstaje w ramach większej inwestycji, jaką jest węzeł Myślenice. Oba węzły powinny być gotowe do końca 2025 roku.