Już dziś wieczorem odbędzie się gala otwarcia 16. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Jej gościem specjalnym będzie amerykański aktor John Malkovich.

Konferencja prasowa organizatorów festiwalu / /Łukasz Gągulski / PAP

John Malkovich zagrał w filmie "Dominion" w reżyserii Stevena Bernsteina, który będzie pokazywany na gali otwarcia. Seans poprzedzi rozmowa z aktorem.

29 kwietnia fani kina niezależnego będą mogli spotkać się z Jessem Eisenbergiem, który jest znany polskiej publiczności głównie z filmu "Social network", w którym wcielał się w rolę Marka Zuckerberga. Grał też w cyklu "Liga sprawiedliwości", "Iluzji", "Zakochani w Rzymie" i "Zombieland". O godzinie 19.00 spotkanie z aktorem tuż przed projekcją jego reżyserskiego debiutu "When You Finish Saving The World".

Majówkę w Krakowie spędzi także Aidan Gillen - znany jako Lord Baelish z "Gry o tron". Występował również "Peaky Blinders", a obecnie można go zobaczyć w "Burmistrzu z Kingstown." Grał też filmach takich jak "Więzień labirytu" i "Mroczy rycerz".

Festiwal potrwa do 7 maja. Filmy będzie można oglądać w salach kinowych Małopolskiego Ogrodu Sztuki i Kina pod Baranami, a także w plenerze.

Zależy nam na tym, żeby festiwal był dostępny i ta dostępność przekładała się na kontakt mieszkańców z filmem. Można nas zobaczyć na Placu Szczepańskim, Rynku Podgórskim, przed Galerią Krakowską. W tym roku po raz pierwszy otworzyliśmy kino w Ogrodzie Botanicznym UJ - mówił RMF FM dyrektor festiwalu Szymon Miszczak.

W sumie w programie festiwalu znalazło się 200 seansów filmowych.

Dyrektor festiwalu Szymon Miszczak / /Łukasz Gągulski / PAP

Filmy będą realizować w ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" i Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. W pierwszy konkursie produkcje będą walczyć o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 tys. dolarów, w drugim - o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100 000 złotych.



Ten festiwal zawsze rozpoczyna tę najbardziej fascynującą porę roku w kulturze naszego miasta, rozpoczyna gęsty kalendarz wydarzeń, ale też pokazuje, jak istotną częścią europejskiego obiegu kultury jest Off Camera i to, co proponuje ten festiwal - mówił na konferencji Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury. Trudno nie odnotować tego, czym się festiwal stał przez te wszystkie lata, bo stał się festiwalem dojrzałym, świadomym swojej siły, świadomym oddziaływania jego marki i w polu kultury w Polsce, jak i tych europejskich połączeń i to działa. Widzimy w Krakowie kręcone nowe produkcje, cieszymy się z obecności gwiazd, cieszymy się, kiedy gwiazdy przyjeżdżające Krakowa, chcą w tym mieście przez chwilę pomieszkać, poczuć się krakowianami - dodał.

Jakie tematy poruszają filmy pokazywane na festiwalu?

Grzegorz Stępniak / Łukasz Gągulski / PAP

Jedną ze stałych sekcji niezmiennie jest sekcja Amerykańscy Niezależni. W ramach tej sekcji pokazujemy filmy odważne, przekraczające granice gatunków, zderzające ze sobą różne estetyki - mówił na konferencji dyrektor artystyczny festiwalu Grzegorz Stępniak. Jak w poprzednich latach widzowie będą mogli obejrzeć również filmy prezentowane w ramach "Festiwalowych hitów", czyli produkcje pojawiające się na międzynarodowych festiwalach, z którymi teraz będzie mogła zapoznać się także polska publiczność.

Jak zwykle przygotowaliśmy też nowe sekcje tematyczne na bardzo aktualne tematy kulturowe, obyczajowe i społeczne - zaznaczył Stępniak. To m.in. sekcja Techno Party, której produkcje poruszą kwestie m.in. przekraczania granic rzeczywistości czy wpływu nowych mediów na codzienne życie. Nową sekcją jest też "Ahoj Przygodo!", której filmy odwołują się do konwencji kina nowej przygody szczególnie popularnej w latach 70. i 80., "Herstorie", czyli cykl produkcji stworzonych przez kobiety i opowiadających o niezależnych bohaterkach zmagających się z różnego rodzaju przeciwnościami.

Ostatnią nową sekcją tematyczną jest "Wszystko w rodzinie", przygotowana we współpracy z zainicjowaną przez Anię Rubik kampanią społeczną sexed.pl, której filmy unaoczniają i prezentują różnego typu przemiany kulturowe i obyczajowe w obrębie rodziny - dodał dyrektor artystyczny festiwalu.

Spotkania dla branży filmowej i miłośników seriali

Podczas Festiwalu Mastercard OFF CAMERA organizowane są również branżowe spotkania na najwyższym poziomie pod szyldem PRO INDUSTRY by Digital Domain. Przez trzy dni (2-4 maja 2023 roku) Kraków stanie się centrum spotkań dla międzynarodowego grona twórców, producentów, reżyserów, scenarzystów, ekspertów i konsultantów.

W programie festiwalu jest też coś dla miłośników seriali. Wydarzenie Storytellers by Storytel odbywa się w dniach 29.04 - 2.05. i jest to impreza poświęcona seryjnym, odcinkowym narracjom. To święto angażujących opowieści, kładące nacisk na jakość storytellingu, a nie tylko komercyjny potencjał tytułów.

Udział w sekcji Storytellers jest wolny. Wydarzenia w ramach sekcji serialowej odbywają się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, w Miasteczku Filmowym na placu Szczepańskim w Krakowie oraz online - na profilach festiwalu Mastercard OFF CAMERA i na Interia.pl. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Do kogo trafią nagrody?

6 maja na Gali Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków poznamy laureatów w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi", Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, w konkursie Mastercard Rising Star, KIPA - Nagrody dla Producentów i Konkursie FIPRESCI. Dowiemy się też, do kogo trafi nagroda w Konkursie Publiczności, Nagroda dla Najlepszej Aktorki, Nagroda dla Najlepszego Aktora, Nagroda Female Voice i w konkursie #63sekundy.