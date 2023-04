Wybitni aktorzy będą gośćmi warszawskiego przeglądu filmów Ryszarda Bugajskiego. Do Krakowa przyjedzie John Malkovich a w Lublinie będzie można zobaczyć wystawę prac doskonałego artysty Andrzeja Wróblewskiego. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Janda i Gajos na przeglądzie filmów Bugajskiego

Przegląd filmów zmarłego w 2019 roku Ryszarda Bugajskiego potrwa od 25 do 27 kwietnia w warszawskim kinie Kultura. Wstęp na projekcje i spotkania na podstawie bezpłatnych wejściówek.

W programie znalazły się filmy "Przesłuchanie", "Clearcut" i "Zaćma", a wśród gości będą aktorzy grający w jego filmach, m.in Krystyna Janda, Maria Mamona i Janusz Gajos. Przegląd filmów Ryszarda Bugajskiego zorganizowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich z okazji 80. rocznicy urodzin wybitnego reżysera.

W 1982 roku powstało słynne "Przesłuchanie", uznane przez władze za najbardziej antykomunistyczny film w historii PRL. Film Ryszarda Bugajskiego został przeznaczony do fizycznej likwidacji, a pozbawionemu możliwości wykonywania zawodu reżyserowi pozostała jedynie emigracja. Wyjechał do Kanady, gdzie kontynuował karierę.

Mastercard OFF CAMERA w Krakowie

Amerykański aktor John Malkovich będzie 28 kwietnia gwiazdą gali otwarcia festiwalu Mastercard Off Camera w Krakowie. Wizyta ma związek z europejską prapremierą jego najnowszego filmu "Dominion". O ostatnim dniu życia wybitnego walijskiego poety Dylana Thomasa.

Gra go Rhys Ifans, a John Malkovich wciela się w postać doktora Feltona. Projekcję tego filmu w krakowskim kinie Kijów poprzedzi rozmowa z Malkovichem.

69-letni Malkovich był dwukrotnie nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za kreacje w filmach „Miejsca w sercu” i „Na linii ognia”. Ponadto zagrał w tak głośnych produkcjach, jak „Imperium słońca”, „Niebezpieczne związki” czy „Być jak John Malkovich”. Festiwal Mastercard Off Camera potrwa w Krakowie od 28 kwietnia do 7 maja.

Obrazy Wróblewskiego w Lublinie

Wystawę obrazów Andrzeja Wróblewskiego będzie można oglądać od 28 kwietnia w Muzeum Narodowym w Lublinie. Znajdzie się tam 100 dzieł wybitnego malarza, ale będzie też 50 prac artystów, którzy nawiązują do jego twórczości.

Wystawa nosi tytuł "Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego". Jak zapowiada dyrektorka Muzeum Narodowym w Lublinie "Tematyka związana z postacią malarza nie należy do łatwych i niełatwa to będzie wystawa, ale za to piękna i pełna przeżyć".

Cykl "Rozstrzelania" to najbardziej znane dzieła twórcy, poświęcone doświadczeniu wojny.