Amerykański aktor, reżyser, producent teatralny i filmowy, John Malkovich osobiście przywita widzów 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w czasie Gali Otwarcia Festiwalu, która odbędzie się już 28 kwietnia 2023 roku. Tego wieczoru widzowie w krakowskim Kinie Kijów zobaczą film „Dominion” – to europejska prapremiera filmu, który skupia się na ostatnim dniu życia walijskiego poety Dylana Thomasa.

John Malkovich w filmie "Dominion" / Materiały prasowe

Niezapomniane kreacje Johna Malkovicha

Jest jednym z najbardziej utytułowanych, cenionych i... lubianych aktorów na świecie. W ciągu ostatnich 30 lat swojej kariery John Malkovich pojawił się w ponad 70 filmach i stał się nie tylko gwiazdą Hollywood, ale ikoną. W tym roku przyjeżdża na Mastercard OFF CAMERA - mówi Szymon Miszczak, dyrektor Festiwalu. Jesteśmy jednym z najważniejszych festiwali w naszej części Europy. Obecność gwiazdy takiego formatu jest tego najlepszym dowodem - dodaje Miszczak.

Rola w filmie "Miejsca w sercu" przyniosła Malkovichowi nominację do Oscara. W filmie "Niebezpieczne związki" zagrał Valmonta, wystąpił też w uznanym melodramacie Bertolucciego "Pod osłoną nieba".

W 1993 otrzymał drugą nominację do Oscara za występ w filmie Clinta Eastwooda "Na linii ognia". Stworzył niezapomniane kreacje w “Człowieku w żelaznej masce" i "Być jak John Malkovich".

Ponadto zagrał w tak głośnych produkcjach, jak: "Imperium słońca", "Król olch", "Con air", "Joanne d`arc", "Gra Ripley’a", "Ruchome słowa", "Rozpustnik", "Wezwanie", "Klimt", "Oszukana", "Hańba, "Red", "Tajne przez poufne", "Podły, okrutny, zły", "Dolina bogów" oraz w pokazywanym w ramach europejskiej prapremiery na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 2023 filmie "Dominion".

Gorzkie życie wybitnego poety

Uczestniczki i uczestnicy Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA wysłuchają rozmowy z Johnem Malkovichem, która poprzedzi projekcję filmu "Dominion", opowiadającego historię Dylana Thomasa (w tej roli Rhys Ifans). Malkovich wciela się w nim w rolę doktora Feltona. Z kolei sam Thomas to jedna z bardziej zagadkowych postaci artystycznego świata. Wielbiony jako poeta, niełatwy do zrozumienia jako człowiek. Posiadający ogromny, niezaprzeczalny talent, a jednocześnie szereg słabości, ze skłonnością do nadużywania alkoholu na czele.

Powstałe do tej pory biografie walijskiego poety są dowodem na to, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki był naprawdę. Tego nie przesądzi też film Stevena Bernsteina, który skupia się na ostatnim dniu przed śmiercią trzydziestodziewięcioletniego Thomasa. Przypadł on na pobyt w Nowym Jorku, gdzie poeta odbywał tournée, mające przywrócić mu blask i zepchnąć na drugi plan łatkę skandalisty.

W serii retrospekcji poznajemy Thomasa za sprawą otaczających go i ważnych w jego życiu osób - żony Caitlin (Romola Garai), wspomnianego doktora Feltona (John Malkovich) czy kolegi i nowojorskiego opiekuna pisarza Johna (Tony Hale). Fragmentaryczna narracja składa się na niejednoznaczny portret outsidera, stanowiąc rodzaj jego przedwczesnego pożegnania się ze światem.

"Dominion" to studium człowieka, który z jednej strony jest genialnym poetą i być może najwybitniejszym przedstawicielem swojej generacji z początku lat 50. ubiegłego wieku. Z drugiej strony główny bohater, mimo że recytuje swoje wiersze anielskim głosem, jest człowiekiem potwornie trudnym - mówi Jacek Szumlas, jeden z producentów filmu. To film prawdziwy, szczery i a nawet... niewygodny. Gdy dostałem od Johna Malkovicha, który w tym filmie gra, scenariusz napisany przez Stevena Bernsteina i zaproszenie do współpracy produkcyjnej, poczułem dużą wdzięczność. Postprodukcja w Polsce. Muzyka nagrywana w Polsce. Nie ukrywam, że odczuwam z tego powodu dużą satysfakcję i spełnienie - dodaje Jacek Szumlas.