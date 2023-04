Jesse Eisenberg, czyli niezapomniany Mark Zuckerberg z "The Social Network" (2010) Davida Finchera i gość pierwszej edycji Mastercard OFF CAMERA ponownie pojawi się w Krakowie. W czasie Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego pokaże swój debiut reżyserski pt. "When You Finish Saving The World". Pokaz specjalny produkcji 29 kwietnia w krakowskim Kinie Kijów poprzedzi rozmowa z twórcami.

Jesse Eisenberg, "Projekt Koliber" / Materiały prasowe Film, do którego Jesse Eisenberg napisał także scenariusz, będący słodko-gorzką opowieścią o pokoleniu Z i niełatwych rodzinnych relacjach, dobrze współgra z jego aktorskim obliczem. Lekkie komediowe brzmienia mieszają się tu z poważnymi, zaangażowanymi dyskusjami, a prześmiewczy ton równoważy czuła narracja o potrzebie zrozumienia. Eisenberg do współpracy zaprosił nazwiska z aktorskiej pierwszej ligi, bo w główne role wcielają się tu Julianne Moore i Finn Wolfhard. Wokół ich rodzinnych konfliktów skoncentrowana jest narracja filmu. "When You Finish Saving The World" Pracująca na co dzień w schronisku dla ofiar przemocy domowej Evelyn pomimo starań nie potrafi zrozumieć nastoletniego syna. Począwszy od jego muzycznej pasji, po typowe dla nastolatka rozterki. Chłopak z kolei, kompletnie pochłonięty wirtualną rzeczywistością, nie przejmuje się specjalnie nie tylko rodzinnymi obowiązkami, ale i codziennym życiem w realu czy interakcją ze znajomymi. Konfrontacja tych dwóch, zupełnie odmiennych postaw wydaje się być nieunikniona. Jesse Eisenberg / Materiały prasowe Jesse Eisenberg, gościł na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA już w 2008 roku. Tuż przed seansem specjalnym, który odbędzie w Kinie Kijów 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 19.00, odbierze Nagrodę "Pod Prąd". Organizatorzy Festiwalu honorują nią artystów i artystki uciekających od sztampy, poszukujących, idących własną drogą, nie zważając na obowiązujące mody i trendy. Wszyscy fani aktora w czasie Festiwalu będą mogli zobaczyć także film pt. "Projekt Koliber", w którym występuje wraz Salmą Hayek i Alexandrem Skarsgårdem. Organizatorzy Mastercard OFF CAMERA szykują także niespodziankę - obecność jeszcze jednego gościa specjalnego, który pojawi się tego dnia w kinie Kijów. Szczegółowe informacje o Festiwalu Mastercard OFF CAMERA na offcamera.pl W informacji prasowej wykorzystano kadr z filmu z Jessem Eisenbergiem pt. "Projekt Koliber", który będzie prezentowany podczas tegorocznej edycji Festiwalu. Zobacz również: Nie żyje Harry Belafonte. Był gwiazdą muzyki i filmu

