Magdalena Cielecka, Marta Nieradkiewicz, Leszek Lichota i Michał Sikorski są wśród osób nominowanych do nagród aktorskich w ramach 17. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Do kogo trafią te wyróżnienia? Tego dowiemy się 4 maja.

Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz / PAP / FOTON/PAP O nagrodę dla najlepszej aktorki powalczą w tym roku: Magdalena Cielecka (za rolę w "Lęku), Sandra Drzymalska (za rolę w "Białej odwadze"), Lena Góra ("Imago"), Maria Maj ("Grzyby") i Marta Nieradkiewicz ("Lęk"). Zwyciężczyni otrzyma 10 tysięcy złotych i nagrodę rzeczową. Bartosz Bielenia na planie "Kosa" / Anna Włoch / Materiały prasowe Nominowani do nagrody dla najlepszego aktora to Bartosz Bielenia ("Kos"), Leszek Lichota ("Znachor"), Filip Pławiak ("Biała odwaga"), Michał Sikorski ("Chcesz pokoju, szykuj się do wojny") i Jakub Zając ("Horror Story"). Do zwycięzcy w tej kategorii trafi 10 tysięcy złotych i zegarek. Na festiwalu kolejny raz wręczona zostanie też nagroda Mastercard Rising Star - za najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym. Nominowani w tej kategorii są Sebastian Dela ("Błazny"), Magdalena Dwurzyńska ("Błazny") oraz Jędrzej Bigosiński ("Grzyby"). Do zwycięzcy w tej kategorii również trafi 10 tysięcy złotych. Laureatów poznamy podczas gali zamknięcia 17. Festiwalu Mastercard OFF CAMERA w dniu 4 maja 2024 r. w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków. Wtedy zostanie także wręczona nagroda publiczności w wysokości 10 tysięcy złotych. Zobacz również: Komisarz Harry Hole powraca na ekran. Jo Nesbo scenarzystą