Patrick Wilson zaszczyci widzów swoją obecnością podczas 17. edycji Mastercard OFF CAMERA w Krakowie - będzie obecny podczas pokazu specjalnego filmu „Hard Candy” oraz odbierze nagrodę „Pod Prąd”. Artysta znany jest z wielu ról, zarówno w musicalach na Broadwayu jak i wielkobudżetowych produkcjach filmowych. To aktor ceniony przez krytykę i uhonorowany licznymi nagrodami. Masowej publiczności jest znany dzięki roli Eda Warrena w serii filmów „Obecność”.

Patrick Wilson / Shutterstock

17. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2024 startuje już 26 kwietnia. Organizatorzy ujawniają kolejnych gości, wśród których będzie Patrick Wilson - odbierze on nagrodę "Pod Prąd", przyznawaną od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. David Thewlis, John Malkovich oraz Agnieszka Holland.

Jesteśmy od dawna pełni podziwu dla talentu aktorskiego Patricka Wilsona. Niemal piętnaście lat temu, podczas jednej z pierwszych edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, pokazywaliśmy świetną "Pułapkę", w którym, obok Elliota Page'a, gra główną rolę. Po latach wracamy do tego mistrzowsko skonstruowanego thrillera, niezapomnianej filmowej gry w przysłowiowych "kotka i myszkę", przy okazji wizyty Wilsona na naszym Festiwalu. Przyznajemy mu Nagrodę Pod Prąd, w uznaniu dla jego bogatej filmografii i dorobku. Przede wszystkim za konsekwentne podążanie własną ścieżką artystyczną, w ramach której łączy sprzeczne z definicji porządki: karierę w teatrze i broadwayowskich musicalach, granie pierwszoplanowych ról w światowych hitach box office i blockbusterach - chociażby - serii "Obecność" i "Aquaman" z występowaniem z odważnych obyczajowo produkcjach, w rodzaju "Aniołów w Ameryce" i "Małych dzieci", które na trwałe weszły do kanonu współczesnej (pop)kultury - mówi Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

Film "Pułapka" (ang. "Hard Candy") opowiada o znajomości nastoletniej Hayley z dużo starszym od siebie Jeffem - przystojnym fotografem mody. Do spotkania bohaterów - poprzedzonego rozmowami na internetowym czacie - dochodzi w domu mężczyzny. Na jaw wychodzą prawdziwe intencje obydwu stron, które mogą mieć poważne i śmiertelne konsekwencje.

Pokaz specjalny filmu "Hard Candy" z udziałem Patricka Wilsona odbędzie się w sobotę 27 kwietnia w Kinie Kijów o godzinie 19.00 podczas Mastercard OFF CAMERA - bilety dostępne w sprzedaży już wkrótce!

Tytuł: "Pułapka" (ang. "Hard Candy")

Reżyseria: David Slade

Scenariusz: Brian Nelson

Zdjęcia: Jo Willems

Muzyka: Harry Escott, Molly Nyman

Obsada: Patrick Wilson, Ellliot Page, Sandra Oh, Odessa Rae

Kraj: USA

Czas: 104 min/kolor

Patrick Wilson, urodzony w Virginii i wychowany w St. Petersburg na Florydzie, studiował Sztuki piękne na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Swoje pierwsze kroki stawiał na deskach teatralnych. W kinowej sensacji, filmie "Aquaman James’a Wan’a, Wilson zachwycił publiczność rolą Króla Orma. Niedawno zadebiutował w roli reżysera w piątej części filmów z serii "Naznaczony", zatytułowanej "Naznaczony: Czerwone Drzwi".

Przełomową rolą w karierze Wilson'a była rola Joe Pitt’s w głośnym mini serialu HBO "Anioły w Ameryce" (2003), za którą dostał nominację do nagród Golden Globe i Emmy. Nominacje dla najlepszego aktora w serial limitowanym do nagród Golden Globe i Critics’ Choice przyniosła mu też rola Lou Solverson’a w serialu "Fargo". Inne liczne filmy i seriale, w których grał Wilson to "Obecność", "Prometeusz", "Jack Strong", "Małe dzieci", czy "Upiór w operze". Razem z paroma filmowymi znajomymi Wilson założył spółkę Cinema Lab, której celem jest przywrócenie dawnej świetności kinom dotkniętym przez pandemię. Spółka ma w planach zakup, renowację i reaktywowanie kin na terenie całych Stanów Zjednoczonych.