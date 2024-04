Wiemy już, kto oceni filmy prezentowane w dwóch konkursach na 17. festiwalu Mastercard OFF CAMERA, który w przyszłym tygodniu rozpocznie się w Krakowie. Wśród jurorów są m.in. Andrzej Seweryn, reżyserka castingu Ridleya Scotta - Kate Rhodes James - oraz nagrodzony Oscarem za scenariusz do "Ojca" Christopher Hampton.

Andrzej Seweryn / Leszek Szymański / PAP

Jurorzy konkursu "Wytyczanie Drogi"

Jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" Mastercard OFF CAMERA spośród dziesięciu konkursowych filmów będzie musiało wybrać jeden, który otrzyma Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy oraz 25 tysięcy dolarów. O tym, kto w tym roku dostanie statuetkę zadecydują: Andrzej Seweryn, Christopher Hampton i Alise Gelze.

Andrzej Seweryn to aktor i reżyser teatralny oraz filmowy, a także pedagog. Pamiętamy go m.in. z ról w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy, "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego czy "Dyrygencie" i "Dantonie" Andrzeja Wajdy. Cały czas intensywnie pracuje. W ostatnich latach kreował m.in. postać dziennikarza Witolda Wanycza w popularnym serialu "Rojst" Jana Holoubka.

Andrzej Seweryn został odznaczony Orderem Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych, Legią Honorową Republiki Francuskiej, Złotym Medalem Gloria Artis - Zasłużony Kulturze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie.

Christopher Hampton / TOLGA AKMEN / PAP/EPA

Christopher Hampton debiutował w wieku 18 lat sztuką “When Did You Last See My Mother?". Jej adaptacja w Londynie uczyniła go najmłodszym dramatopisarzem na West Endzie. Od tamtego czasu napisał wiele sztuk, między innymi "Filantrop", "Dzikusy", ‘Opowieści Hollywoodu", "Biały Kameleon", "Wszystko o Ewie", czy "Życie Pani Pomsel".

Hampton jest autorem librett do trzech oper Philipa Glassa, współautorem trzech musicali, z których jeden to "Bulwar Zachodzącego Słońca". Przetłumaczył na język angielski m.in. sztuki Ibsena, Molière’a i Czechowa. Jest autorem licznych scenariuszy takich filmów jak "Niebezpieczne związki", "Całkowite zaćmienie", "Spokojny Amerykanin", "Pokuta", czy "Ojciec" z Anthonym Hopkinsem w roli głównej.

Wśród jego nagród filmowych są dwa Oscary, trzy nagrody BAFTA, nagroda Europejskiej Akademii Filmowej, Amerykańskiej Writers’ Guild, Prix Italia, nagroda specjalna Jury Festiwalu Filmowego w Cannes, Scenarzysta roku Hollywood Film Awards oraz nagroda Collateral Award Weneckiego Festiwalu Filmowego za najlepszą adaptację literacką.

Alise Gelze wyprodukowała filmy, które miały swoje premiery na prestiżowych festiwalach w Cannes, Berlinale, czy Karlowych Warach. Jej najgłośniejsze produkcje to filmy "Oleg" Jurisa Kursietisa, "Mother, I Love You" Janisa Nordsa oraz "Mellow Mud" Renars’a Vimby.

Alise Gelze jest laureatką nagrody łotewskiego Ministerstwa Kultury, absolwentką EAVE i ACE Producers oraz członkinią Łotewskiej Krajowej Izby Producentów jak również Europejskiej Akademii Filmowej.

Jurorzy Konkursu Polskiego

Jurorzy Konkursu Polskich Filmów Fabularnych wyłonią spośród 10 polskich produkcji tę, która wygra nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Wybiorą też najlepszą aktorkę, najlepszego aktora oraz laureata nagrody Mastercard Rising Star. W jury Konkursu Polskiego zasiądą: Kate Rhodes James, Lenka Tyrpáková, Isabel Lamberti oraz Michael O'Connor.

Kate Rhodes James studiowała aktorstwo w Guildhall School of Music and Drama w Wielkiej Brytanii. Szybko zorientowała się, że stoi po złej stronie kamery i ruszyła na wyprawę w świat castingu. Jej pierwsze doświadczenie w castingu to asystowanie przy serialu "Kroniki młodego Indiany Jonesa".

Rhodes James współpracowała z takimi reżyserami jak: Sir Ridley Scott, Edward Berger, Tom Shankland, Noah Hawley, Miguel Sapochnik, Lone Scherfig, Clare Kilner, Alan Taylor, Donald Glover, Hiro Murai i wielu innych. Obecnie jest w trakcie obsadzania nowego filmu Ridley’a Scotta, z którym nakręciła "Napoleona", "Ostatni pojedynek" oraz "Dom Gucci".

Lenka Tyrpáková jest selekcjonerką, konsultantką festiwali filmowych oraz Dyrektorką Artystyczną Festiwalu Filmowego Finale w Pilznie. W latach 2005 - 2023 współpracowała z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Karlowych Warach jako członek komisji selekcyjnej oraz jako selekcjonerka filmów z Europy Centralnej, Wschodniej i z Bałkanów.

Od 2008 roku jest selekcjonerką Praskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, a w 2023 została Dyrektorką Artystyczną Czeskiego Festiwalu Filmowego Finale w Pilznie, największego krajowego festiwalu konkursowego dla czeskich filmów.

Isabel Lamberti urodziła się w Niemczech, ale dorastała w Hiszpanii i Holandii. Pokochała kino ‘"na granicy"’, zacierającego granicę pomiędzy dokumentem i fikcją. Jej filmy krótkometrażowe "Volando voy", "Amor" i "Father" były pokazywane i nagradzane na licznych międzynarodowych festiwalach filmowych. "La Última Primavera" ("Last days of Spring") to pełnometrażowy debiut Lamberti, którego światowa premiera miała miejsce na festiwalu w San Sebastian, gdzie film wygrał nagrodę New Directors Award.

Kreatywność i wszechstronność Michaela O’Connora sprawiła, że jako kostiumograf pracował z najlepszymi reżyserami Wielkiej Brytanii. Najbardziej cenionym i znanym szerokiej publiczności filmem, przy którym pracował, jest "Księżna" w reżyserii Saula Dibba z Keirą Knightley. Za tę właśnie produkcję otrzymał Oscara, nagrody BAFTA i Costume Designers’ Guild.

O’Connor był również nominowany do wspomnianych nagród za pracę przy filmach "Kobieta w ukryciu" z Ralphem Fiennesem i Felicity Jones, czy "Jane Eyre" w reżyserii Cary’ego Fukanagi z Mią Wasikowski.

Wszystkich jurorów będzie można zobaczyć podczas gali zamknięcia festiwalu 4 maja 2024 roku.